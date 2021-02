Przyszła ambasador USA na Białorusi spotkała się z białoruskimi opozycjonistami

Mianowana na ambasador USA w Mińsku Julie Fisher przyleciała do Europy, ale nie po to, by rozpocząć swoją misję na Białorusi, lecz by spotkać się z emigracyjnymi białoruskimi politykami – zauważają białoruskie media.

Ambasada USA w Mińsku poinformowała 1 lutego br., że Julie Fisher w dniach 1-8 lutego odwiedzi kilka europejskich miast w celu „przeprowadzenia bieżących konsultacji”. Jak podano, Fischer ma zamiar dyskutować z europejskimi urzędnikami, naukowcami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, co można zrobić dla wsparcia „aspiracji Białorusinów odnośnie utrzymania niepodległości i suwerenności, a także wzmacniania demokracji i zwiększania dobrobytu”.

W środę amerykańska dyplomatka spotkała się w Warszawie z byłym białoruskim dyplomatą, a obecnie członkiem Prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej i szefem Ludowego Zarządu Antykryzysowego (NAU) Pawłem Latuszką. Ambasada USA podała na Twitterze, że z Łatuszką rozmawiano o pracy wykonywanej przez NAU. Fisher i Łatuszko „omówili wiele spraw, w tym wsparcie USA dla Białorusi oraz Akt o Demokracji na Białorusi”.

Tego samego dnia przyszła ambasador spotkała się z polskim wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem oraz szefową telewizji Biełsat Agnieszką Romaszewską-Guzy.

W czwartek Julie Fisher spotkała się z byłą kandydatką na prezydenta Białorusi Swietłaną Tichanowską. „Fisher powtórzyła, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać naród Białorusi i tych ludzi na całym świecie, którzy doświadczają ogromnej brutalności przy realizacji swoich podstawowych wolności” – podała amerykańska ambasada.

На сённяшняй сустрэчы са Святланай Ціханоўскай @Tsihanouskaya Прызначаны Амбасадар Фішэр падкрэсліла, што ЗША будуць працягваць падтрымліваць народ Беларусі і тых людзей па ўсім свеце, хто сутыкаецца з жахлівай жорсткасцю пры рэалізацыі сваіх асноўных свабод. pic.twitter.com/3UFxupNmTT — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) February 4, 2021

USA i Białoruś w ubiegłym roku zdecydowały się na wznowienie stosunków dyplomatycznych na poziomie ambasadorów. Prezydent USA Donald Trump mianował Julie Fisher na stanowisko ambasadora w Mińsku w kwietniu 2020 roku. W grudniu jej kandydaturę zatwierdził Senat. Jeszcze w lipcu 2020 r. prezydent Aleksandr Łukaszenko mianował dotychczasowego wiceministra spraw zagranicznych Olega Krawczenkę na nowego ambasadora Białorusi w USA. Krawczenko jednak zmarł niespodziewanie w grudniu ub. roku i stanowisko ambasadora w Waszyngtonie pozostaje nieobsadzone.

Kresy.pl / reform.by / nn.by