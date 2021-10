Rosja może zarobić na wzroście cen ropy i gazu nawet 50 mld USD

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch oceniła, że dochody rosyjskiego budżetu i funduszy pozabudżetowych z ropy i gazu w 2021 roku mogą wzrosnąć o prawie 70% w stosunku do poziomu z 2020 roku – czyli o 50 mld USD – w związku z wysokimi cenami ropy i gazu.

Według Dmitrija Marinchenko, starszego dyrektora Fitch Group for Natural Resources and Commodities, w 2021 r. rosyjskie dochody z ropy i gazu mogą wynieść około 9 bilionów rubli, czyli około 125 miliardów dolarów.

„To o 50 miliardów więcej niż w 2020 r. i około 40 mld więcej, niż mogłoby być, gdyby parametry makroekonomiczne były zgodne z naszymi oczekiwaniami na początku roku” – mówi analityk. Wtedy oczekiwano, że średnia cena ropy wyniesie 45 dolarów za baryłkę, a cena eksportowa gazu – 200 dolarów za tysiąc metrów sześciennych.

W związku z tym dochody z ropy i gazu w 2021 r. „prawdopodobnie nawet nieznacznie przekroczą poziom z 2019 r.”, kiedy wyniosły ok. 120 mld USD, stwierdził Marinchenko.

Ocena poziomu rosyjskich dochodów ze sprzedaży węglowodorów na 2021 rok uwzględnia średnioroczny poziom ceny ropy Brent na poziomie 70 USD za baryłkę (wobec 43 USD za baryłkę w 2020 roku) oraz średnioroczną cenę eksportową Gazpromu na poziomie 320 USD za tysiąc metrów sześciennych (w porównaniu do 143 USD za tysiąc metrów sześciennych w 2020 r.).

Wzrost dochodów rządowych nadal będzie w dużej mierze zależał od dochodów z wydobycia i eksportu ropy i produktów naftowych – ok. 75-80% wzrostu dochodów ogółem – mówi ekspert. „Wkład gazu, pomimo gwałtownego wzrostu cen na rynku, będzie skromniejszy – około 20-25%. W całkowitym wolumenie przychodów z ropy i gazu udział gazu pozostanie na poziomie około 20%, budżet będzie nadal zależał w znacznie większym stopniu od cen ropy niż od cen gazu „, wyjaśnia Marinchenko.

Według niego wynika to z faktu, że znaczna część eksportu gazu jest powiązana z ceną ropy. Ponadto większość gazu produkowanego w Rosji zużywana jest w kraju.

Rosja ostatnio sygnalizuje, że nie zaoferuje europejskim konsumentom dodatkowego gazu w celu złagodzenia obecnego kryzysu energetycznego, chyba że otrzyma coś w zamian: zgodę organów regulacyjnych na rozpoczęcie dostaw gazociągiem Nord Stream 2. Operator rurociągu poinformował w poniedziałek, że jego pierwsza nitka jest pełna tzw. gazu technicznego i gotowa do eksploatacji, choć nie może jej wysłać do czasu uzyskania zgody organu regulacyjnego. Chociaż eksport do Europy wzrósł w tym roku w porównaniu z zeszłorocznym poziomem, według „Oxford Institute for Energy Studies” ciągle jest niższy niż w 2019 roku. Dzienne przepływy spadły w październiku, a Gazprom powoli uzupełnia swoje magazyny w Europie, zwiększając presję na wzrost cen. Rosja obwiniła za kryzys zbyt pospieszne przejście do polegania na alternatywnych źródłach energii.

Kresy.pl / tass.ru