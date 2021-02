RMF: światowa gorączka srebra umacnia KGHM

Według RMF FM, „światowa gorączka srebra umacnia” kontrolowany przez państwo polskie KGHM, będący jednym z największych producentów srebra na świecie. Ceny akcji kombinatu w ostatnim czasie idą w górę.

Jak podaje stacja RMF FM, KGHM od miesięcy korzysta z rosnących światowych cen miedzi, a do tego jest jednym z dwóch – trzech największych producentów srebra na świecie, gdyż w Polsce ten metal szlachetny uzyskuje się przy okazji wydobywania miedzi. W tym roku KGHM ma sprzedać go 1 200 ton. Od miesięcy, a w ostatnich dniach szczególnie, rosną ceny srebra na świecie.

Według RMF, „światowa gorączka srebra umacnia” kontrolowany przez państwo polskie KGHM. W poniedziałek cena akcji tej spółki wzrosła o ponad 3,5 proc., a w ciągu roku zyskała ona na wartości już ponad dwukrotnie. Obecnie kombinat wart jest blisko 40 mld złotych, a analitycy uważają, że niedługo może to być nawet 50 mld zł, czyli dwa razy więcej niż Orlen.

KGHM produkuje m.in. tysiącuncjowe sztabki srebra, które od minionego czwartku do 1 lutego br. zyskały na wartości o około 5 tys. dol. za sztukę. Obecnie na rynku „elektronicznym” wyceniane są nawet na 30 tys. zł. Jednak srebro fizyczne stało się dziś niemal niedostępne. Sytuacja ta dotyczy również Polski.

„Jeden ze sklepów sprzedających w kilku miastach i internecie złoto i srebro jeszcze rano miał do sprzedania od ręki kilkadziesiąt sztabek, w południe już zero” – podawało w poniedziałek radio RMF FM. Wyjaśnia, że to efekt zamieszczanych w serwisie reddit wezwań do „kupowania udziałów w ETF-ach na srebro, czyli elektronicznego srebra oraz fizycznego kruszcu”. Wcześniej zaś „to pospolite ruszenie giełdowych płotek wydźwignęło kurs firmy Game Stop, co przysporzyło strat wielkim funduszom”.

Zdaniem części ekspertów, takie działania nie doprowadzą jednak do trwałego wzrostu ceny srebra i niedługo sytuacja wróci do normy, tj. do co najwyżej stopniowego i powolnego wzrostu cen. Jednak są również eksperci, którzy uważają, iż srebro dopiero czeka na swój czas. Ten miałby nadejść wówczas, gdy biliony dolarów i innych walut, tworzonych „z powietrza”, zaczną napędzać inflację.

Stacja przypomina też, że po uwzględnieniu niedawno zbadanych bliżej złóż w rejonie Nowej Soli, Polska będzie miała największe, obok Peru, znane zasoby srebra spośród wszystkich krajów świata. Przypomnijmy, że firma Zielona Góra Copper należąca do kanadyjskiej MCC otrzymała decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej nowego złoża rud miedzi i srebra „Nowa Sól”. Szacowane zasoby to 848 mln ton rudy miedzi i srebra, 11 milionów ton miedzi oraz 36 tysięcy ton srebra.

W tym kontekście należy przypomnieć, że w końcu 2019 roku politycy Konfederacji ostrzegali, że państwo polskie może utracić kontrolę nad swoimi surowcami strategicznymi, szczególnie miedzią. Dotyczy to m.in. wydobycia miedzi w Lubuskiem, gdzie KGHM może zostać wyparty przez kanadyjską firmę MCC, a także podatku miedziowego, który w wyniku presji USA mógłby zostać zlikwidowany lub znacznie obniżony.

