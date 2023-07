Minister obrony Ukrainy Ołeskij Reznikow uważa, że jego kraj może zostać przyjęty do NATO już w lipcu 2024 roku.

W niedzielnej rozmowie z CNN Reznikow wyraził opinię, że szczyt NATO w lipcu przyszłego roku to możliwy moment przystąpienia Ukrainy do Sojuszu. „Kto wie, może to będzie bardzo ważny dzień dla Ukrainy. To tylko moja prognoza” – powiedział.

Przyznał, że Ukraina będzie mogła przystąpić do Sojuszu dopiero po zakończeniu wojny, ponieważ „nie mamy możliwości jednomyślnego głosowania” w czasie trwania walk.

Zapytany, czy sądzi, że wojna zakończy się do przyszłego lata, odpowiedział: „Tak. Wygramy tę wojnę”.

Stany Zjednoczone i inne kraje NATO postanowiły, że przyjęcie Ukrainy jest obecnie niemożliwe z powodu trwającej wojny. Ukraińska kampania lobbingowa nie przyniosła oczekiwanych zobowiązań na szczycie NATO w Wilnie.

Źródła amerykańskiego Newsweeka wskazują, że to efekt wspólnych działań władz Niemiec i USA.

W ostatecznym komunikacie napisano: „Przyszłość Ukrainy jest w NATO. Potwierdzamy zobowiązanie, które podjęliśmy na szczycie w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO, a dziś uznajemy, że droga Ukrainy do pełnej integracji euroatlantyckiej wykroczyła poza potrzebę planu działań na rzecz członkostwa”.

Jak dodano, sojusznicy zobowiązali się wspierać Kijów w niezbędnych reformach „na drodze do przyszłego członkostwa”.

edition.cnn.com / Kresy.pl