Reuters: Ukraina w ostatniej chwili wycofała się z nowej umowy zbożowej z Rosją

Niger poszedł w ślady Burkina Faso i zaprosił do siebie żołnierzy rosyjskiego Korpusu Afrykańskiego. To kolejny objaw zbliżenia między trzema państwami regionu Sahelu a Moskwą.

Rosyjscy żołnierze przybyli do Nigru oficjalnie po to, aby szkolić lokalne siły w walce z dżihadystami – zrelacjonował w piątek korespondent agencji informacyjnej RIA Nowosti. "Korpus Afrykański będzie tu obecnie nawiązywał relacje, a także formował we współpracy i szkolił armię Nigru. Przywieźliśmy ze sobą podstawę edukacyjną i materialną do szkolenia różnych specjalistów. Mamy duże doświadczenie w walce z terroryzmem. Jesteśmy tutaj, aby przekazać to doświadczenie naszym przyjaciołom” – powiedział RIA Novosti anonimowy członek Korpusu, który przybyły do Nigru.

Nagranie przylotu rosyjskiego Ił-76 na lotnisko w nigerskiej stolicy, Niamey zostało wyemitowane przez miejscową państwową telewizję RTN. W materiale podkreślono, że rosyjscy żołnierze przybyli po niedawnej rozmowie prezydenta Rosji Władimira Putina z przewodniczącym Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny Nigru gen. Abdurahamanem Tchianim.