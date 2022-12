Reuters: Stany Zjednoczone szykują pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 275 milionów dolarów

Stany Zjednoczone przygotowują się do wysłania Ukrainie pakietu pomocy wojskowej o wartości 275 milionów dolarów, oferującego nowe możliwości pokonania dronów i wzmocnienia obrony powietrznej, zgodnie z dokumentem, do którego Reuters dotarł w czwartek.

Oczekuje się, że pakiet będzie zawierał rakiety do wyrzutni High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) wyprodukowanych przez Lockheed Martin Corp, amunicję 155 mm, pojazdy wojskowe Humvee i generatory.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego odmówił komentarza w sprawie pakietu pomocowego. Zawartość i wielkość paczek pomocowych może ulec zmianie do czasu ich podpisania przez prezydenta.

275 milionów dolarów zostanie pokryte przez Presidential Drawdown Authority (PDA), który pozwala Stanom Zjednoczonym na szybkie przenoszenie artykułów i usług obronnych z zapasów bez zgody Kongresu w odpowiedzi na sytuację awaryjną.

Jak informowaliśmy, ukraińscy urzędnicy i prawodawcy w ostatnich miesiącach wzywali administrację Bidena i członków Kongresu do dostarczenia ukraińskiej armii głowic z amunicją kasetową. Jak dowiedziało się CNN, urzędnicy administracji Bidena przyjmowali tę prośbę od miesięcy i nie odrzucili jej wprost.

Wysocy urzędnicy amerykańscy publicznie oświadczyli, że planują udzielić Ukraińcom takiego wsparcia, jakiego potrzebują, aby dać im przewagę przy stole negocjacyjnym z Rosją, gdyby do tego doszło. Ale zachodni sprzęt wojskowy nie jest nieskończony, a ponieważ zapasy głowic bojowych maleją, Ukraińcy jasno dali Stanom Zjednoczonym, że mogą użyć amunicji kasetowej, która obecnie zbiera kurz w magazynach.

Dla Ukrainy amunicja kasetowa mogłaby rozwiązać dwa główne problemy: potrzebę większej ilości amunicji do systemów artyleryjskich i rakietowych dostarczonych przez Stany Zjednoczone i inne kraje oraz sposób na zlikwidowanie przewagi liczebnej Rosji w artylerii.

Administracja Bidena może użyć tej opcji w ostateczności, jeśli zapasy zaczną się niebezpiecznie zmniejszać. Jednak źródła stacji podają, że propozycja nie została jeszcze poważnie rozważona, w dużej mierze ze względu na ustawowe ograniczenia, które Kongres nałożył na zdolność USA do transferu amunicji kasetowej.

Ograniczenia te dotyczą amunicji, w której wskaźnik niewybuchów przekracza jeden procent, co stwarza perspektywę, że będą one stanowić zagrożenie dla ludności cywilnej. Prezydent Joe Biden mógłby obejść to ograniczenie, ale administracja dała Ukraińcom do zrozumienia, że jest to mało prawdopodobne w najbliższym czasie.

„Zdolność Ukrainy do osiągania zysków w obecnej i nadchodzącej fazie konfliktu nie jest w żaden sposób zależna od zakupu wspomnianej amunicji ani z nią powiązana” – powiedział CNN doradca Kongresu.

