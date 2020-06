Resort zdrowia apeluje o niewpuszczanie ludzi bez maseczek do sklepów

„Apeluję do właścicieli sklepów o to, by nie wpuszczać ludzi bez maseczek” – powiedział w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że wchodzenie do sklepu bez maseczki jest egoizmem, narażającym inne osoby na zakażenie.

W poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zaapelował, aby właściciele sklepów nie wpuszczali ludzi bez maseczek – informuje portal „RMF 24”. Podkreślił, że wchodzenie do sklepu bez zakrycia nosa i ust jest przejawem egoizmu, narażającym inne osoby na zakażenie.

„Apelowałbym do właścicieli sklepów, do sprzedawców o niewpuszczanie do sklepów ludzi bez maseczek. Obowiązek noszenia maseczek nadal istnieje. Obowiązek noszenia tych maseczek istnieje nawet wówczas, kiedy jesteśmy na dworze i nie jesteśmy w stanie zachować dystansu. Jeżeli stoimy na przystanku autobusowym, przystanku tramwajowym, stoi duża grupa osób i nie jesteśmy w stanie zachować dystansu – obowiązuje nas maseczka” – dodał Andrusiewicz.

Zwrócił uwagę, że konieczność noszenia maseczek obowiązuje w każdym zamkniętym pomieszczeniu. „Jeżeli wchodzimy do sklepu bez maseczki, to jest to nasz egoizm, który naraża na możliwość zakażenia inne osoby” – podkreślił.

Andrusiewicz przypomniał także apel ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, aby kandydaci na prezydenta zwracali swoim wyborcom uwagę na przestrzeganie reguł sanitarnych.

Rzecznik resortu zdrowia został także zapytany, czy ministerstwo rozważa ponowne zamknięcie stadionów dla kibiców, w związku z meczami ekstraklasy, które odbyły się w weekend.

„Na razie nie chcielibyśmy się z niczego wycofywać” – odpowiedział.

„PZPN w tej chwili zajmuje się tą sprawą, analizuje wszystkie mecze, jakie odbyły się w miniony weekend. To, jak wyglądała sytuacja na niektórych stadionach, to wszyscy widzieliśmy na ekranach telewizorów lub w internecie. Na pewno do takich sytuacji nie powinno dochodzić” – dodał.

Przypomniał, że rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej zapowiedział, że wobec klubów, które nie potrafią dopilnować reżimu sanitarnego na stadionach, zostaną wyciągnięte konsekwencje.

