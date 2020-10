Minister zdrowia: Lockdown w skali całego kraju nie jest rozważany. Reagujemy w sposób proporcjonalny

„Lockdown rozumiany jako zamknięcie totalne w skali całego kraju, powrót do sytuacji z przełomu zimy i wiosny, nie jest rozważany” – oświadczył w rozmowie z „Rzeczpospolitą” (Rz) minister zdrowia Adam Niedzielski. „Reagujemy w sposób celowy i proporcjonalny. Tak było z decyzją o zamknięciu lokali gastronomicznych po godz. 22 w strefie czerwonej” – dodał szef resortu zdrowia.

Minister został zapytany, czy możemy spodziewać się nowych obostrzeń. Niedzielski zadeklarował, że mogą one zostać wprowadzone, jednak nie w skali całego kraju. „Obserwujemy tutaj m.in. narzędzia, jakie pojawiają się na arenie międzynarodowej. Tak było w przypadku naszej ostatniej decyzji, że wkrótce zamkniemy lokale gastronomiczne w strefie czerwonej po godz. 22. Ktoś zauważy, że mało kto jada o tej porze, ale o to właśnie chodzi. Wieczorami lokale gastronomiczne to często tzw. imprezownie. Okazuje się niejednokrotnie, że bary czy puby są wykorzystywane do obchodzenia zakazu działalności klubów i dyskotek – po godz. 22 puszcza się w nich muzykę i organizuje imprezę” – powiedział minister.

Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że idzie jesień i biesiadowanie na wolnym powietrzu, gdzie ryzyko zakażenia jest mniejsze, nie będzie już możliwe. Spowoduje to, że klienci w naturalny sposób przeniosą się do lokali, gdzie atmosfera sprzyja zakażaniu.

Niedzielski został zapytany o aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju – rosnące dobowe liczby zakażeń. „Jeszcze raz powtórzę, że zmieniliśmy strategię testowania i teraz na badania kierowani są pacjenci objawowi. Zwiększa to więc prawdopodobieństwo wykrycia koronawirusa, a liczba osób na oddziałach intensywnej terapii jest proporcjonalna do wzrostu liczby zakażonych. Najważniejszym wskaźnikiem jest jednak śmiertelność, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy spadła o 2 punkty procentowe z ponad 5 proc. w maju do 3,5 proc. dzisiaj. To wynik, który pokazuje zarówno ewolucję samego wirusa, jak i umiejętność reagowania personelu medycznego, który znacznie lepiej radzi sobie z leczeniem i zapobieganiem sytuacjom ekstremalnym” – dodał.

W niedzielę resort zdrowia poinformował o kolejnych 1934 przypadkach zakażenia koronawirusem. Łączna liczba zakażonych w kraju od początku pandemii przekroczyła 100 tys.

Według informacji, które zostały podane w poniedziałek przez „Dziennik Gazetę Prawną”, w polskich szpitalach kończy się przeciwwirusowy lek remdesivir. Powodem jest rosnąca liczba pacjentów. Resort zdrowia przekonuje, że od listopada sytuacja się poprawi.

