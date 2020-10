Trump o swojej hospitalizacji: To interesująca przygoda [+VIDEO]

Hospitalizowany z powodu zarażenia koronawirusem Donald Trump opublikował wideo, w którym powiedział, że choroba nauczyła go wielu „interesujących rzeczy”. Chwilę później na krótko opuścił szpital, by przez okno limuzyny pomachać swoim zwolennikom.

W zamieszczonym w niedzielę w sieci nagraniu Trump, który był w wyraźnie lepszej formie niż w poprzednich dniach, nazwał swoją hospitalizację „interesującą przygodą”.

„Dowiedziałem się wiele o COVID. To jest prawdziwa szkoła. I zrozumiałem to. To bardzo interesująca rzecz” – mówił Trump zapowiadając „niespodziankę” dla jego zwolenników, którzy zgromadzili się pod szpitalem.

Chwilę później amerykański prezydent odbył krótką przejażdżkę kolumną rządowych limuzyn w pobliżu szpitala. Na filmach zamieszczonych z internecie widać, jak macha ręką swoim zwolennikom przez okno samochodu. Trump miał nałożoną maseczkę; w limuzynie było widać inne osoby.

Prezydent Donald Trump postanowił pozdrowić zgromadzonych przed szpitalem. Właśnie przed nimi przejechała kolumna aut z Trumpem, który machał do zgromadzonych. Prezydent z #COVID19. @RMF24pl pic.twitter.com/CjfWOwTqDS — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) October 4, 2020

„To szaleństwo” – komentował na Twitterze James Phillips, lekarz ze szpitala, w którym jest leczony Trump, będący krytykiem amerykańskiego prezydenta i jego podejścia do pandemii. „Każda osoba w pojeździe podczas tej zupełnie niepotrzebnej prezydenckiej +przejażdżki+ właśnie teraz musi zostać poddana kwarantannie przez 14 dni. Mogą zachorować. Mogą umrzeć” – uważa Phillips. Lekarz nazwał przejażdżkę „politycznym teatrem” nakazanym przez Trumpa.

Jak podaje agencja AP, rzecznik Białego Domu Judd Deere powiedział, że wyjazd Trumpa poza szpital „został uznany przez zespół medyczny za bezpieczny”. Dodał, że podjęto środki ostrożności, w tym środki ochrony osobistej, aby chronić Trumpa, a także urzędników Białego Domu i agentów Secret Service.

Kilka godzin wcześniej zespół medyczny Trumpa poinformował, że w ostatnich dwóch dniach poziom tlenu we jego krwi dwukrotnie nagle się obniżał i że podano mu lek sterydowy, który zwykle jest zalecany tylko ciężko chorym. Mimo to lekarze twierdzili, że stan zdrowia Trumpa poprawia się i może on zostać wypisany ze szpitala już w poniedziałek.

Jak informowaliśmy, w nocy z czwartku na piątek prezydent USA Donald Trump potwierdził, że uzyskał pozytywny test na koronawirusa, podobnie jak jego żona, Melania. W sobotę rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że Trump ma „łagodne objawy” zakażenia, ale ze względów ostrożności, za radą ekspertów, uda się do szpitala wojskowego Walter Reed w Waszyngtonie. Lekarze przyznali później, że stan zdrowia Trumpa był gorszy, niż informowano.

