Zmarł zarażony koronawirusem biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej Jan Niemiec

W szpitalu w Łańcucie zmarł biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej Kościoła katolickiego na Ukrainie Jan Niemiec. Duchowny zmarł w wyniku COVID-19.

Jak podał portal Credo, bp Jan Niemiec zmarł we wtorek wieczorem w szpitalu w Łańcucie, dokąd w ubiegłym tygodniu przewieziono go ze szpitala w Kamieńcu Podolskim. Według lekarzy koronawirus zaatakował 85 proc. jego płuc.

Hierarcha trafił do szpitala w Kamieńcu Podolskim w niedzielę 19 października w ciężkim stanie; trzeba było mu podawać tlen. W nocy ze środy na czwartek biskupa przewieziono do szpitala w Łańcucie. Jeszcze w sobotę podawano, że jego organizm zaczął wytwarzać przeciwciała, co dawało nadzieję na wyzdrowienie. W niedzielę czuł się trochę lepiej. Duchowny jednak w dalszym ciągu miał problemy z oddychaniem.

We wtorek bp Niemiec przesłał przesłał ostatnią wiadomość do innego biskupa pomocniczego diecezji kamienieckiej Radosława Zmitrowicza: „Moc modlitwy. Pod Twoją obronę. Błogosławię”. Zmarł we wtorek wieczorem. Duchowny miał choroby współistniejące.

Jan Niemiec urodził się 14 marca 1958 roku w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Przemyślu w 1987 roku. Na Ukrainie pracował od 1993 roku, będąc najpierw wykładowcą, a później także rektorem wyższego seminarium duchownego w Kamieńcu Podolskim. W 2006 roku został biskupem pomocniczym tamtejszej diecezji, którym był do śmierci.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Włochy: pierwszy biskup zmarł na skutek pandemii koronawirusa

Kresy.pl / credo.pro