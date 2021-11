Rekonesans wojsk brytyjskich na granicy Polski i Białorusi

W piątek rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Mają zbadać w jaki sposób mogą wesprzeć Polskę w rozwiązaniu sytuacji na granicy.

„W piątek rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii. Nasi żołnierze nawiążą współpracę przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Po zakończeniu rekonesansu poinformujemy o szczegółach” – napisał na Twitterze Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Wojska brytyjskie wyjechały do Polski, aby „zareagować na zaistniałą sytuację na granicy białoruskiej” – poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. „Wielka Brytania i Polska mają długą historię przyjaźni i są sojusznikami NATO. Niewielki zespół personelu sił zbrojnych Wielkiej Brytanii rozmieścił się po porozumieniu z polskim rządem, aby zbadać, w jaki sposób możemy zapewnić wsparcie inżynieryjne w celu rozwiązania bieżącej sytuacji na granicy białoruskiej” – ogłosił brytyjski resort obrony.

🇬🇧 and 🇵🇱 have a long history of friendship and are @NATO allies.

A small team of UK Armed Forces personnel have deployed following an agreement with the Polish Government to explore how we can provide engineering support to address the ongoing situation at the Belarus border.

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 12, 2021