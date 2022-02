Wybuch samochodu w Doniecku [+VIDEO]

Jak podał w czwartek Business Insider, szefowa brytyjskiego MSW Priti Patel ogłosiła natychmiastowe zamknięcie systemu "złotych wiz". Umożliwiał on osobom z całego świata uzyskanie brytyjskich wiz w zamian za zainwestowanie na Wyspach określonej sumy pieniędzy. Wprowadzony w 2008 roku program miał na celu ściągnięcie do Wielkiej Brytanii zamożnych inwestorów. Osoby posiadające taką wizę mogły po kilku latach ubiegać się o pobyt stały na Wyspach; termin oczekiwania zależał od zainwestowanej kwoty: 2 lata przy co najmniej 10 mln funtów, 3 lata przy co najmniej 5 mln oraz 5 lat przy co najmniej 2 mln funtów.

Priti Patel zapowiedziała, że likwidacja systemu "złotych wiz" to dopiero początek "nowej walki z oszustwami i nielegalnymi finansami".