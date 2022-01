Rada Dumy rozpatrzy projekt uznania donbaskich republik przez Rosję

Rada Dumy Państwowej będzie procedować projekt uznania państwowości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

Według wiceprzewodniczącego frakcji parlamentarnej Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) Nikołaja Kołomiejcewa – „Rada Dumy podjęła decyzję, by rozpatrzyć postanowienie w lutym” – zacytowała agencja informacyjna RIA Nowosti. Projekt napisali i złożyli w Dumie właśnie komuniści

Projekt został złożony 19 stycznia. Uchwała zawiera apel do prezydenta Władimira Putina o uznanie republik donieckiej i ługańskiej. Zgodnie z dokumentem izba niższa apeluje do głowy państwa o rozważenie kwestii uznania samozwańczych republik „za niepodległe i suwerenne państwa”. W tekście czytamy, że ustawodawcy „uważają, że uznanie” DRL i ŁRL jest „rozsądne i moralnie uzasadnione”. Znalazły się w nim również zapisy wzywające władze wykonawcze Rosji do „stworzenia podstawy prawnej relacji międzypaństwowych, zabezpieczającej wszelkie aspekty współpracy i pomocy wzajemnej, włączając kwestie bezpieczeństwa”.

W piątek przewodniczący izby niższej rosyjskiego parlamentu Wieczesław Wołodin oświadczył, że w bieżącym tygodniu przeprowadzi konsultacje na temat projektu komunistów z przewodniczącymi wszystkich pozostałych frakcji parlamentarnych.

Rada Dumy Państwowej to organ składający się z przewodniczącego izby niższej, jego zastępców oraz przewodniczących wszystkich frakcji. Zajmuje się on między innymi zatwierdzaniem porządku obrad i włączeniem do niego projektów ustaw i uchwał.

Donieck i Ługańska stały się wiosną 2014 r. głównymi, obok Charkowa, ośrodkami prorosyjskich wystąpień protestacyjnych, po rewolucji Majdanu w Kijowie. O ile jednak w tym ostatnim mieście władze Ukrainy zdołały opanować sytuację, o tyle w obwodach donieckim i ługańskim doszło do wystąpienia zbrojnych bojówek wspieranych przez oddziały z Rosji, początkowo ochotnicze. Pod ich osłoną lokalni przeciwnicy nowych władz w Kijowie proklamowali „republiki ludowe” po przeprowadzeniu nieuznawanych międzynarodowych referendów.

Choć Rosja od ośmiu lat wspiera republiki separatystów politycznie, materialnie oraz militarnie-operacyjnie, to jednak przedstawiciele rosyjskich władz, z Władimirem Putinem na czele, wielokrotnie podkreślali, że uważają republiki ludowe za część Ukrainy. Domagali się natomiast, na podstawie porozumień mińskich z 2014 i 2015 r., określających polityczne środki rozwiązania konfliktu w Donbasie, zapewnienia republikom ludowym specjalnej, autonomicznego statusu w ramach państwa ukraińskiego, łącznie z głosem w sprawach jego polityki zagranicznej.

ria.ru/kresy.pl