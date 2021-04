„Wierzę w nich!” Szef MSW Ukrainy odwiedził pułk Azow [+FOTO]

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow odwiedził kontrowersyjny ukraiński pułk Azow, należący do podległej ukraińskiemu MSW Gwardii Narodowej.

W poniedziałek doszło do roboczej wizyty Arsena Awakowa w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Podczas tego wyjazdu dokonał on m.in. inspekcji w bazie pułku Azow. „Z polecenia prezydenta wspólnie z dowódcą Operacji Połączonych Sił [ukraińskiej operacji wojskowej w Donbasie – red.] dokonaliśmy inspekcji pułku Azow, jednego z najbardziej bitnych oddziałów Gwardii Narodowej Ukrainy. On bohatersko walczy z agresorem od 2014 roku. Przeprowadziliśmy naradę, wysłuchaliśmy dowódców, wręczyliśmy nagrody. Ci chłopcy są gotowi na godne spotkanie z wrogiem. Wierzę w nich!” – napisał Awakow w mediach społecznościowych.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

За дорученням Президента проінспектували разом із командувачем ООС @Polk_Azov, один з найбоєздатніших підрозділів @ng_ukraine. Він героїчно воює з агресором з 2014 року. Провели нараду, заслухали командирів, вручили нагороди. Ці хлопці готові гідно зустріти ворога. Вірю в них! pic.twitter.com/CXPjx8kzvy — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 19, 2021

W bazie Azowa minister spraw wewnętrznych mówił, że Ukraina liczy na pokojowe rozładowanie napięcia i nie dojdzie do „eskalacji, którą przygotowują rosyjscy najemnicy i rosyjskie siły zbrojne”, ale jednocześnie przygotowuje się do obrony swoich granic. Według niego siły zbrojne Ukrainy są obecnie znacznie lepiej przygotowane do walki niż w 2014 roku.

„Gwardia Narodowa, policja, straż graniczna, a nawet ratownicy, którzy są w dużej mierze gotowi do likwidacji skutków w strefach konfliktu, wykazują wysoki poziom wyszkolenia. I chcę, żeby agresor zrozumiał, że atak na Ukrainę nie będzie łatwym spacerkiem, to będą ogromne straty dla tych, którzy zdecydują się wejść na nasze ziemie bez naszej zgody”- mówił Awakow.

„Przechodzimy przez trudny okres eskalacji. Ale to nie pierwszy rok, w którym jesteśmy pod presją rosyjskiego wściekłego psa stojącego w pobliżu naszych granic. Będziemy gotowi” – zapowiadał minister dodając, że Ukraina będzie bronić się „bez względu na to, jak zachowują się zagraniczni politycy”.

Dowódca pułku Denys Prokopenko ps. Redis zameldował, że Azow jest obecnie w stanie podwyższonej gotowości a jego żołnierze są w „bojowym nastroju”.

Gościom Azowa zaprezentowano pokaz działania jednostki specjalnej KORD w przypadku zajęcia obiektu nadbrzeżnego – szturm obiektu i ujęcie wroga poprzez desant z wody.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, niektórzy członkowie „Azowa” chętnie posługują się symboliką nazistowską – w tym 36 Dywizji Grenadierów SS „Dirlewanger”, która pacyfikowała warszawską Wolę podczas Powstania Warszawskiego. Z powodu neonazistowskich powiązań Azowa Kongres USA zadecydował, że środki z pomocy finansowej dla Ukrainy nie mogą być wykorzystywane przez tę jednostkę.

W 2017 roku członkowie pułku Azow wznieśli w jednej ze swoich baz posąg Peruna i wznosili do niego modły. Posąg Peruna został ustawiony z okazji święta zwycięstwa księcia Światosława I nad „państwem żydowskim”, czyli Kaganatem Chazarskim. Członkowie Azowa zapowiadali, że w „sanktuarium Peruna” będzie święcona broń. W tym samym roku analogiczne „sanktuarium” założono pod Mariupolem.

Na początku marca 2018 roku wyrosły na bazie Azowa Korpus Narodowy zorganizował we Lwowie antypolski marsz związany z rocznicą śmierci kata Polaków, dowódcy UPA Romana Szuchewycza. Przeszedł on ulicami miasta pod hasłem „Miasto Lwów nie dla polskich panów”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Neonaziści z pułku Azow byli szkoleni w Polsce

Kresy.pl / azov.org.ua / mvs.gov.ua/ mvs.gov.ua