Ukraiński wiceminister: wyprzedzamy wszystkich sąsiadów pod względem tempa rozwoju elektromobilności

Według ukraińskiego wiceministra infrastruktury Ukraina zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem tempa wzrostu liczby samochodów elektrycznych i odpowiedniej infrastruktury.

Jak podaje agencja informacyjna Unian, we wtorek w Genewie rozpoczęło się plenarne posiedzenie Komitetu ds. Transportu Wewnętrznego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Tematem obrad były wyzwania środowiskowe dla transportu śródlądowego. W obradach uczestniczył wiceminister infrastruktury Ukrainy Dmytro Abramowycz.

Ukraiński wiceminister oświadczył w Genewie, że w ramach wdrażania krajowej strategii transportowej Ukraina przewiduje, że do 2030 roku ukraińskie miasta powinny kupować wyłącznie środki transportu poruszane energią elektryczną. Z jego słów wynika też, że na Ukrainie dynamicznie rozwija się elektromobilność.

„Pod względem zwiększenia liczby pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania wyprzedzamy wszystkie kraje sąsiednie i zajmujemy trzecie miejsce w Europie” – mówił Abramowycz. Zapewniał też, że jego kraj robi wszystko, by zapewnić ekologiczną przyszłość. „Cieszymy się, że Europa podejmuje kroki w celu ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu. Nowa zielona umowa UE jest tego najlepszym przykładem” – przekonywał ukraiński wiceminister.

Przypomnijmy, że według wicepremiera ds. integracji europejskiej Ukrainy Dmytra Kułeby Ukraina chce przystąpić do europejskiej Zielonej Umowy (New Green Deal), co obejmie prawie wszystkie sektory ukraińskiej gospodarki, a także aktualizację umowy handlowej. W styczniu br. premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk zaprosił wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, odpowiadającego za ten unijny program, celem opracowania „mapy drogowej” dla Ukrainy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, Europejski Zielony Ład oznacza zaostrzenie celów klimatycznych, zakładając redukcję emisji gazów cieplarnianych z 40 do co najmniej 50 proc. do 2030 roku. Ma się to wiązać m.in. z rewizją systemu handlu pozwoleniami na emisję, nową polityką podatkową oraz prawem klimatycznym. Polska uzyskała zwolnienie z zastosowania się do tej strategii; jak twierdził premier Morawiecki, Polska ma dochodzić do neutralności klimatycznej „w swoim tempie” i korzystać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Tymczasem również z korespondencji PAP z Brukseli wynikało, że sprawę ewentualnego udziału Polski w tej strategii jedynie odłożono do czerwca tego roku.

Kresy.pl / Unian