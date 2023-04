Ukraiński urzędnik porównał Łukaszenkę do antylopy pchającej się w paszczę krokodyla

Doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy Myhajło Podolak skomentował wezwania przywódcy Białorusi wobec Rosji, by ta udzieliły jego państwu gwarancji bezpieczeństwa.

Przywódca Białorusi w czasie poniedziałkowego spotkania z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu wyraził swoją nadzieję na otrzymanie od Moskwy gwarancji bezpieczeństwa. Tłumaczył to tym, że „państwa zachodnie podeptały wszystkie te traktaty, porozumienia i oświadczenia, i nie ma żadnego bezpieczeństwa”, a „Polacy i Litwini zaczęli posuwać się w naszą stronę”. Upublicznione wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki skomentował szybko doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy Myhajło Podolak.

„Trudno wyobrazić sobie antylopę proszącą o gwarancję bezpieczeństwa w paszczy krokodyla. Jedynym egzystencjalnym zagrożeniem dla Białorusi jest Rosja, otwarcie deklarująca wchłonięcie [tego] kraju i stwarzająca zagrożenie dla narodu Białorusi (i nie tylko) nuklearnymi starociami. Dziwne pragnienia, które potrzebują już nie politycznej analizy” – napisał na Twitterze Podolak.

Hard to imagine an antelope asking for security guarantees in the crocodile’s mouth. The only existential threat to 🇧🇾 is 🇷🇺 openly declaring the country’s absorption & endangering 🇧🇾 (& not only) people with nuclear antics. Weird desires that require no longer political analysis

