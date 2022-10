Rosyjscy żołnierze przybyli na Białoruś [+FOTO]

Ministerstwo obrony Białorusi poinformowało na Telegramie o przybyciu wojsk rosyjskich do kraju, na poligonie przywitano ich chlebem i solą.

„Rosyjscy żołnierze wchodzący w skład regionalnego zgrupowania wojsk przybywają do Republiki Białoruś” – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że w ramach rozmieszczenia regionalnej grupy wojsk na Białoruś przybywają rosyjskie czołgi, wozy opancerzone, artyleria i personel. Ogłosił to szef Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej Ministerstwa Obrony Białorusi Walery Rewenko.

Poinformował, że z Federacji Rosyjskiej na Białoruś przybędzie około 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Ponadto wraz z personelem do kraju zostanie przeniesionych około 170 czołgów, do 200 bojowych wozów opancerzonych oraz około 100 dział i moździerzy o kalibrze powyżej 100 mm.

„Całkowita liczba przed przybyciem do Republiki Białorusi wyniesie do 9000 osób, około 170 czołgów, do 200 ACM i do 100 dział i moździerzy o kalibrze większym niż 100 mm” – napisał Rewenko na Twitterze.

Из брифинга с ВАтт.

Общая численность к прибытию в РБ составит до 9000 л/с, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм — Валерий Ревенко (@Revenka_Valery) October 17, 2022

Agencja Interfax-Ukraina przypomina, że 10 października Łukaszenko ogłosił, że uzgodnił z Putinem formowanie wspólnego zgrupowania wojsk, uzasadniając to „napięciami na zachodnich granicach kraju”. Resort obrony Białorusi poinformował w sobotę o przybyciu do tego kraju eszelonów z rosyjskimi wojskami, które wchodzą w skład regionalnego zgrupowania wojsk. Interfax-Ukraina pisała w niedzielę, że na Białoruś przybędzie około 9 tys. rosyjskich żołnierzy.

