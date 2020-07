Ukraina: seria napadów nacjonalistów na zwolenników partii popularnego blogera [+VIDEO]

W ostatnich dniach aktywiści i zwolennicy partii znanego ukraińskiego blogera Anatolija Szarija stali się celem brutalnych ataków. Po tym, jak Szarij oskarżył ukraińskie władze, że dały nacjonalistom „zielone światło” dla napadów na jego ludzi, śledczy zaczęli wyjaśniać niektóre z tych incydentów, m.in. do aresztu domowego trafił szef Narodowych Drużyn w Winnicy.

Do najgroźniejszego z napadów doszło w nocy z 24 na 25 czerwca w Charkowie. Nieznani sprawcy pobili pałkami członka Partii Szarija Nikitę Rożenkę. Aktywista trafił w stanie ciężkim do szpitala. Zdaniem blogera była to próba zabójstwa, podczas gdy policja początkowo potraktowała to zdarzenie jako „chuligaństwo”. Szarij podkreślał, że Rożenko 17 czerwca prowadził w Kijowie antyprezydencką demonstrację pod hasłem „Niemy prezydent – nie mój prezydent!”. W ten sposób Partia Szarija protestowała przeciwko tolerowaniu przez władze napadów na dziennikarzy związanych z blogerem, które zdarzały się już wcześniej. Demonstracja spotkała się z kontrakcją agresywnej grupy młodych ludzi, w stronę kolumny protestujących rzucono jajka i doszło do użycia gazu łzawiącego. Po demonstracji w kijowskim metrze doszło do starć ludzi Szarija z nacjonalistami, przy czy czym obie strony oskarżyły się wzajemnie o sprowokowanie zajść.

Przed pobiciem Rożenko złożył zawiadomienie na policję o groźbach pod jego adresem ze strony wysoko postawionych działaczy skrajnie nacjonalistycznej partii Korpus Narodowy.

Po próbie zabójstwa Rożenki w Charkowie doszło również do napaści przedstawicieli Korpusu Narodowego na dwóch innych stronników jego partii. Zaatakowano ich gazem łzawiącym i oblano tzw. zielonką. 22 czerwca doszło do napadów na biura Partii Szarija w Żytomierzu i Czerkasach.

Ostatni z ataków przypisywanych nacjonalistom wydarzył się 1 lipca w Winnicy. Grupa młodych ludzi skopała na ulicy starszego wiekiem zwolennika Partii Szarija. Ofiara ma połamane żebra, przebite żebrem płuco i pękniętą przeponę.

Po każdym z napadów Szarij na swoim wideoblogu zarzucał ukraińskim władzom, z prezydentem Zełenskim na czele, że dały ukraińskim nacjonalistom „zielone światło” dla napadów na jego ludzi. Wydaje się, że zarzuty te przyniosły pewne efekty – policja przekwalifikowała pobicie Rożenki z „chuligaństwa” na próbę zabójstwa. Wczoraj policyjni antyterroryści zatrzymali w Winnicy szefa Narodowych Drużyn – młodzieżowej „milicji” Korpusu Narodowego – Andrija Werbeckiego, którego Szarij oskarżał o udział w pobiciu 1 lipca w Winnicy. Nacjonalista trafił do aresztu domowego.

Jak dowiedział się portal Strana.ua, ukraińscy śledczy dopuszczają jako „jedną z wersji” odpowiedzialność przedstawicieli Korpusu Narodowego w napadzie na Rożenkę. Prokuratura ma też przygotowane zarzuty za pobicie w Żytomierzu – podejrzanym jest „azowiec” Roman Borowik ps. „Szatan”.

Kresy.pl / shariy.net / strana.ua