Ukraina: duże kolejki na granicy z Polską po zmianie zasad wjazdu

Przeprowadzona z dnia na dzień zmiana zasad wjazdu do Polski związana ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przyczyniła się do powstania długich kolejek po ukraińskiej stronie granicy.

Jak podają ukraińskie media, po wejściu w życie nowych wymagań dotyczących wjazdu na terytorium RP, po ukraińskiej stronie granicy utworzyły się duże kolejki samochodów osobowych i ciężarówek.

Od 15 grudnia Polska wymaga okazania przez wjeżdżające osoby negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy, licząc od czasu otrzymania wyniku testu. Wymóg ten dotyczy również osób zaszczepionych. Osoby nie dysponujące wynikiem testu są kierowane na 14-dniową kwarantannę.

Wiele osób zostało zaskoczonych nowymi regułami, w związku z czym dopiero na granicy rozpoczęło poszukiwanie punktów wykonywania testów. Jak podaje ukraińskojęzyczny portal InPoland w przypadku przejścia granicznego w Szeginiach-Medyce najbliższy taki punkt znajduje się w odległych o 20 km Mościskach. Co prawda mobilny punkt jest na samym przejściu granicznym, ale aby wykonać w nim test, trzeba do przejścia dojechać a potem czekać co najmniej 40 minut na wynik testu. Wszystko to sprawiło, że na przejściach granicznych wydłużyły się kolejki samochodów osobowych i ciężarówek.

Jak podał w czwartek portal Zaxid.net, na przejściu granicznym w Dorohusku-Jagodzinie na wjazd do Polski czeka około 460 ciężarówek w dwukilometrowej kolejce. Portal Twoje Misto podawał, że w czwartek około południa na przejściu w Szeginiach-Medyce stało 125 ciężarówek i 30 samochodów osobowych, w Krakowcu-Korczowej 90 samochodów osobowych i 140 ciężarówek a w Rawie Ruskiej-Hrebennem 20 samochodów osobowych i 210 ciężarówek. Najmniej obciążone było przejście w Hruszowie-Budomierzu, gdzie czekało jedynie 20 samochodów osobowych.

Naczelnik ukraińskiej służby celnej w obwodzie wołyńskim Artem Huź przekazał Zaxid.net, że ukraińscy celnicy oficjalnie dowiedzieli się o zmianie zasad wjazdu po stronie polskiej w środę po południu.

„Obecnie państwo podejmuje pilne działania w celu zapewnienia niezbędnych warunków do przeprowadzenia testów i negocjuje ze stroną polską złagodzenie warunków przekraczania granicy dla kierowców ciężarówek” – czytamy na portalu Twoje Misto.

CZYTAJ TAKŻE: Gigantyczne kolejki na polsko-ukraińskiej granicy [+VIDEO]

Kresy.pl / zaxid.net / inpoland.net.pl / tvoemisto.tv