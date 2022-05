Ukraina: duchowny „prorosyjskiej” cerkwi oblany „zielonką” podczas nabożeństwa

W Stryju w obwodzie lwowskim oblano tzw. zielonką duchownego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego podczas niedzielnej liturgii.

O ataku na duchownego poinformował w niedzielę na swojej stronie internetowej Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM) powołując się na informacje zamieszczone w mediach społecznościowych przez córkę księdza. Oblany płynem dezynfekującym o zielonej barwie (tzw. zielonką) został ks. Bohdan Mandziuk. UKP PM zamieścił zdjęcia, na których widać duchownego w szatach liturgicznych oblanego zieloną cieczą.

Według córki duchownego ataku dokonali „tak zwani nacjonaliści”. Kobieta podkreśliła w swoim wpisie, że do ataku doszło mimo tego, że duchowni UKP PM modlą się za ukraińskich żołnierzy oraz udzielają pomocy finansowej i humanitarnej.

Lwowski portal Zaxid.net informuje, że UKP PM nie ma w Stryju swojej cerkwi i nabożeństwa dla wspólnoty, która liczy 10-20 wiernych, odbywają się w wynajmowanym pomieszczeniu. Ks. Bohdan Mandziuk dopiero w tym roku miał pojawić się w tym mieście.

Miejscowe władze zapowiedziały, że przygotują projekt postanowienia o „zakazie działalności UKP PM” na terenie Stryja.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji zwierzchnik UKP PM metropolita Onufrij wezwał do modlitwy za Ukrainę, jej armię i naród, a także zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o „natychmiastowe zaprzestanie bratobójczej wojny”. Porównał ją do „grzechu Kaina, który z zazdrości zabił swojego brata”. Mimo to Kościół ten w dalszym ciągu był oskarżany na Ukrainie o prorosyjskość. W ukraińskim parlamencie złożono dwa projekty o zakazie działalności UKP PM na Ukrainie. W odpowiedzi synod UKP PM przestrzegł przed uchwaleniem takiego zakazu używając argumentu, że „błędna polityka religijna” z czasów prezydentury Petra Poroszenki była „jedną z przyczyn rosyjskiej inwazji”, co w niektórych kręgach zostało uznane za usprawiedliwianie inwazji. W komunikacie wskazano także na uchwalanie przez ukraińskie samorządy bezprawnych zakazów działalności UKP PM.

