Prezydent Ukrainy podpisał dekret o nacjonalizacji zakładów Motor Sicz

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaakceptował decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony o nacjonalizacji zakładów Motor Sicz produkujących silniki lotnicze.

Jak podaje Defence Express, prezydent Ukrainy podpisał we wtorek dekret wprowadzający w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony z 11 marca br. o przejęciu przez państwo czołowych ukraińskich zakładów silników lotniczych Motor Sicz.

Zgodnie z tym dokumentem Motor Sicz powinna w całości stać się własnością państwa ukraińskiego.

Kontrolę nad wykonaniem dekretu Wołodymyr Zełenski zlecił sekretarzowi RNBO Ołeksijowi Daniłowowi.

Wcześniej, 21 marca br., ukraiński koncern zbrojeniowy Ukroboronprom wyraził gotowość przejęcia aktywów Motor Siczy jako podmiot zarządzający.

Jak informowaliśmy, 11 marca br. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zdecydowała, że Motor Sicz wróci na własność państwa ukraińskiego. Inwestorzy mają otrzymać rekompensatę z tego tytułu. Działania te najprawdopodobniej mają uniemożliwić przejęcie kontroli nad Motor Sicz Chińczykom. Od paru lat próbują przeciwdziałać temu również Stany Zjednoczone. Dodajmy, że w styczniu br. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret wprowadzający w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa o nałożeniu sankcji przeciwko chińskim inwestorom Motor Sicz. Dwa tygodnie wcześniej podobne sankcje wprowadziły USA. Według byłego już sekretarza handlu Wilbura Rossa dążenie chińskiej firmy Skyrizon do kupowania i wdrażania zagranicznych technologii wojskowych stanowiło „poważne zagrożenie”, a zastosowanie wobec niego sankcji jest ostrzeżeniem dla eksporterów o „znaczących powiązaniach Skyrizon z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą”.

Amerykanie postrzegają działania Chińczyków na Ukrainie jako element technologicznego wyścigu zbrojeń. Według USA, przejęcie zakładów Motor Sicz umożliwiłoby Chinom np. zbudowanie strategicznych samolotów transportowych, zdolnych do przerzucania wojsk w odległe rejony świata. Należy zaznaczyć, że największa maszyna tego typu, czyli Antonow-225 Mrija, używa silników produkowanych przez ten koncern.

W ostatnią sobotę sąd rejonu szewczenkiwskiego w Kijowie zdecydował o nałożeniu aresztu na cały majątek i wszystkie akcje przedsiębiorstwa Motor Sicz. „W rezultacie procesu sądowego mienie przekazano pod nadzór Narodowej Agencji Ukrainy ds. wykrywania, poszukiwania i zarządzania aktywami zajętymi z powodu korupcji i innych przestępstw (ARMA) z zobowiązaniem do wyznaczenia należącej do państwa firmy zarządzającej” – poinformowała służba prasowa SB Ukrainy.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 r. chińska firma Skyrizon Aircraft Holdings oraz ukraińska Grupa DSN (DCH) należąca do oligarchy Ołeksandra Jarosławskiego ponownie wystąpiły do Antymonopolowego Komitetu Ukrainy o zgodę na zakup akcji Motor Sicz. Jednocześnie, Chińczycy zagrozili, że zamierzają pozwać Ukrainę przed sądem międzynarodowym, żądając 3,5 mld dol. odszkodowania z powodu strat finansowych, jakie ponieśli w związku z zainwestowaniem miliarda dolarów w interes i „opłakaną” kondycją firmy (później kwotę podwyższono do 3,6 mld dol.). Groźby te zaczęto realizować w grudniu 2020 roku. Chińscy udziałowcy Motor Sicz od ponad trzech lat nie mogli zacząć zarządzać firmą, gdyż jej aktywa zostały zablokowane z powodu kolejnych decyzji o „zamrożeniu” ich udziałów w związku z kolejnymi śledztwami ukraińskich organów ścigania.

