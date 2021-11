Okręt USA wpłynął na Morze Czarne. Szef MSZ Ukrainy: witamy 18400 ton dyplomacji

W czwartek na wody Morza Czarnego wpłynął okręt dowodzenia 6. Floty Marynarki Wojennej USA USS Mount Whitney. Minister spraw zagranicznych Ukrainy przywitał go oryginalnym wpisem na Twitterze.

Amerykańska 6. Flota podała w czwartek, że jej okręt dowodzenia USS Mount Whitney wpływa na wody Morza Czarnego. Według Amerykanów okręt będzie na tym akwenie przeprowadzać „rutynowe operacje morskie” z sojusznikami i partnerami NATO w regionie.

Okręt został przywitany na Twitterze przez ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytra Kułebę.

„Witamy, USS Mount Whitney. Ukraina wzywa do wzmocnionej obecności naszych partnerów z USA i NATO w regionie i ją zdecydowanie popiera. Jesteśmy gotowi do wspólnej pracy nad wzmocnieniem bezpieczeństwa Morza Czarnego. Dodatkowe 18 400 ton dyplomacji z pewnością pomoże w tym celu” – napisał Kułeba.

Welcome, #USSMountWhitney. Ukraine has been calling for and strongly supports enhanced presence of our U.S. and NATO partners in the region. We are ready to work together on strengthening the Black Sea security. Additional 18,400 tons of diplomacy are surely helpful to this aim. https://t.co/XHrsvhfQPC

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 4, 2021