Okręt flagowy Szóstej Floty Marynarki Wojennej USA zmierza na Morze Czarne

Okręt flagowy Szóstej Floty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, USS MountWhitney, zmierza w kierunku Morza Czarnego, poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Szóstej Floty.

„Okręt flagowy Szóstej Floty, USS MountWhitney (LCC 20), z personelem Szóstej Floty i NATO, rozpoczął podróż na północ do Morza Czarnego, gdzie będzie współpracować z naszymi sojusznikami i partnerami z NATO w regionie” – czytamy we wpisie na Twitterze.

BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021