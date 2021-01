Na Ukrainie nie ustają protesty przeciw podwyżkom opłat [+VIDEO]

Mieszkańcy Żytomierza protestujący przeciwko podwyżkom opłat za prąd i gaz wdarli się do siedziby rady obwodu żytomierskiego (odpowiednika polskiego sejmiku wojewódzkiego). Protestują także mieszkańcy innych miejscowości.

Jak podaje Zaxid.net, mieszkańcy Żytomierza urządzili w piątek kolejny protest przeciwko podwyżce opłat komunalnych. Protestujący wtargnęli do siedziby rady obwodowej.

Pikieta w Żytomierzu rozpoczęła się nad ranem na terenie dwóch przedsiębiorstw gazowniczych. Następnie protestujący w liczbie 250-300 przeszli pod miejscowy zakład energetyczny. Nie ominęli też siedziby rady obwodowej, ponieważ jak widać na zdjęciach i nagraniach zamieszczonych w sieci, wdarli się do jej pomieszczeń. Następnie wraz z przedstawicielami miejscowych władz udali się do rady miejskiej, aby omówić sytuację z opłatami.

Miejscowa policja zaprzeczyła, że doszło do „szturmu” i zajęcia budynku rady a jedynie do „wejścia uczestników pikiety na teren budynku”. Potwierdzono, że doszło do lekkiego uszkodzenia kołowrotu do zliczania przechodzących. Policja zarejestrowała incydent i bada jego okoliczności.

W piątek akcje protestu odbyły się w wielu innych miejscowościach Ukrainy. W Połtawie na dwie godziny zablokowano jedną z ulic, podobnie w miejscowości Czernobajiwci w obwodzie chersońskim i Jamnica (obwód iwanofrankiwski). Protestowano też m.in. w Kijowie na Majdanie Niezależności, w Odessie, Czerkasach, Czornomorsku i Kropywnyckim.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak podawaliśmy, pod koniec 2020 roku ukraiński rząd podjął decyzję o zniesieniu ulgowej taryfy na energię elektryczną dla pierwsze wykorzystane 100 kWh w roku, co oznacza niemal 100-procentową podwyżkę za taką ilość zużytej energii. Od 1 stycznia na Ukrainie obowiązują nowe taryfy za transport gazu; nowe cenniki przedstawili też dostawcy. W zależności od dostawcy styczniowe ceny za gaz kształtowały się od 6,99 do 10,8 hrywien za metr sześcienny czyli więcej o 11-20,5% niż w grudniu ub. roku. Po pierwszych protestach przeciwko podwyżkom opłat za energię elektryczną i gaz szef ukraińskiego rządu polecił wprowadzenie państwowej tymczasowej regulacji ceny gazu dla ludności. Cena 6,99 hrywien za metr sześcienny miałaby obowiązywać do końca lockdownu bądź sezonu grzewczego. Spowodowało to „zaniepokojenie” Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Według portalu Strana.ua cena 6,99 hrywien za metr sześcienny jest 2,5 raza wyższa w porównaniu ceną gazu sprzed pół roku.

Kresy.pl / zaxid.net / unian.ua