Żona premiera Izraela oblężona w salonie fryzjerskim [+VIDEO]

Gniew przeciwników premiera Izraela Binjamina Netanjahu odczuła na sobie jego małżonka Sara. Służby bezpieczeństwa musiały ewakuować ją z salony fryzjerskiego.

Jak informowaliśmy na naszym portalu, w środę masowe protesty przeciwko reformie wymiaru sądownictwa forsowanej przez rząd Netanjahu przerodziły się w starcia z policją. Funkcjonariusze rozpędzali blokujących główną drogę szybkiego ruchu w Tel Awiwie sząrżując na nich konno, ostrzeliwując zasobnikami z gazem łzawiącym, używając armatki wodnej. Nie tylko jednak przeciwnicy premiera znaleźli się tego dnia w potrzasku, lecz także jego małżonka.

Jak zrelacjonował portal gazety „Times of Israel” protest niespodziewanie odżył poprzez zgromadzenie pod jednym ze stołecznych salonów fryzjerskich. Lotem błyskawicy rozeszła się bowiem wiadomość, że przebywa w nim małżonka premiera Sara Netanjahu.

Pod salonem rychło zgromadził się szczelny tłum. Protestujący skandowali: „Kraj płonie, a Sara strzyże sobie włosy”, a także „Niech twoje włosy spłoną”. To drugie było nawiązaniem hasła „Niech wasze domy spłoną”, które nacjonalistyczni zwolennicy obecnego premiera wykrzykują w kierunku miejscowych Arabów, ostatnio w czasie pogromu palestyńskich domów w okolicach Nablusu na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Zresztą zgromadzeni odnieśli się bardziej bezpośrednio do tego zdarzeni krzycząc pod adresem przybywających policjantów – „Gdzie byliście w Huwarze” – wymieniając nawę miasteczka, gdzie doszło do najostrzejszych wystąpień żydowskich osadników przeciw Palestyńczykom.

The protests in Israel: hundreds of protesters are closing in on the barbershop in Tel Aviv where the Prime Minister’s wife Sara Netanyahu is and are not allowing her to leave pic.twitter.com/xmYRS72usI

Władze zmobilizowały bardzo poważne siły bezpieczeństwa, które kordonem oddzieliły protestujących od salonu, w którym przebywała Netanjahu, a następnie wyprowadziły ją, pod osłoną do samochodu, który wywieziono ją z miejsca zgomadzenia.

This is drone footage of @netanyahu’s wife Sara Netanyahu being rescued from rioters in Tel Aviv tonight. She was effectively held hostage by rioters who were tipped off that she was in a hair salon. They refused to disperse and let her go home.

These people are a disgrace. pic.twitter.com/8bJZsCJRJF

— Caroline Glick (@CarolineGlick) March 1, 2023