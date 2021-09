40% Ukraińców chce wyjechać z Ukrainy na stałe

Gotowość Ukraińców do emigracji ze swojego kraju na stałe w 2021 roku osiągnęła najwyższy od sześciu lat poziom.

Jak podała we wtorek agencja prasowa Unian, sondaż przeprowadzony przez Research & Branding Group wykazał, iż 40 proc. ankietowanych Ukraińców przeniosłoby się na stałe do innego kraju, gdyby miało taką możliwość. To najwięcej od 2015 roku.

Na stałe nie zamierza wyjeżdżać z Ukrainy 54 proc. badanych. 6 proc. nie miało zdania na ten temat.

W ciągu dwóch ostatnich lat gotowość Ukraińców do opuszczenia Ukrainy wzrosła dwukrotnie. W badaniu R&B z maja 2019 roku było to 20 proc. (najmniej od 2015 roku), a w lutym 2020 roku już 32 proc.

Najczęściej gotowość do wyjazdu wyrażali respondenci w grupach do 40 lat życia. Wśród czterdziestolatków minimalnie przeważali zwolennicy pozostania na Ukrainie. Wyraźnie niechętne do wyjazdu na stałe są osoby po pięćdziesiątce.

Badanie wykazało nieco wyższą gotowość do wyjazdu wśród mężczyzn i mieszkańców miast obwodowych niż wśród kobiet oraz mieszkańców ukraińskiej prowincji. Znaczną niechęcią do wyjazdu wykazali się mieszkańcy południa Ukrainy.

Główne przyczyny ewentualnej emigracji Ukraińców to: ciekawsza i bardziej opłacalna praca (28 proc.), konflikt zbrojny/wojna (27 proc.), problemy gospodarcze w kraju (22 proc.) oraz sytuacja rodzinna (21 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się: brak warunków do samorealizacji (14 proc.), polityczna niestabilność na Ukrainie (12 proc.), chęć zmiany sytuacji (6 proc.), brak wolności (4 proc.) i zły stan środowiska naturalnego (3 proc.).

28 proc. Ukraińców nie widzi żadnych przyczyn, które zmusiłyby ich do emigracji.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-21 lipca br. na reprezentatywnej grupie 1813 dorosłych mieszkańców Ukrainy (poza terenami nie kontrolowanymi przez rząd w Kijowie) metodą wywiadów osobistych.

Jak pisaliśmy, ostatnio ukraińscy dziennikarze oszacowali, że przez 30 lat od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości, kraj ten w poszukiwaniu pracy miało opuścić nawet 10 mln osób.

Kresy.pl / unian.ua