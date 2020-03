Jak Polacy oceniają ograniczenia wprowadzane przez rząd? [SONDAŻ]

Większość Polaków bardzo dobrze ocenia ograniczenia wprowadzane przez władze w związku z epidemią koronawirusa, jednocześnie samemu ograniczając wszelkie kontakty – wynika z sondażu dla RMF FM i „DGP”. Wielu respondentów mogłoby zaakceptować też inne restrykcje.

W środę opublikowano wyniki sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM, dotyczącego stosunku Polaków do kolejnych ograniczeń wprowadzanych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa.

Z zaprezentowanych rezultatów wynika, że większość Polaków bardzo dobrze ocenia wprowadzane ograniczenia. Najlepiej oceniane jest zamknięcie kin i teatrów (95,5 proc., z czego 76,6 proc. zdecydowanie), zamknięcie szkół i przedszkoli (94 proc., 76,6 proc. zdecydowanie) oraz zamknięcie granic (93,4 proc., w tym 75 zdecydowanie). Dobrze oceniono też zamknięcie restauracji (91,8 proc., w tym 73,8 proc. zdecydowanie), a także ograniczenie handlu, przy czym w tym przypadku mniej zdecydowanie (88,3 proc., ale niecałe 65 proc. zdecydowanie dobrze).

Najwięcej osób zdecydowanie źle ocenia zamknięcie szkół i przedszkoli (8 proc.) i ograniczenie handlu (4,5 proc.). Brak zdania ankietowani najczęściej deklarowali w przypadku decyzji o zamknięciu granic (5,8 proc.).

W sondażu respondentów zapytano też o to, jakie ograniczenia są w stanie zaakceptować, gdyby miały się one okazać skuteczne w walce z koronawirusem. Najwięcej zrozumienia Polacy mieliby do nakazu przebywania w domu i kontroli osób przebywających na kwarantannie (po 78 proc.). Blisko 2/3 ankietowanych (64 proc.) zaakceptowałoby zakaz wyjazdu z miejscowości zamieszania.

Pozostałe możliwości cieszyłyby się już mniejszym zrozumieniem. Dotyczy to: zamknięcia szkół do czerwca (52 proc. „za”), dalsze ograniczenia handlu (50 proc., przy czym najmniej przeszkadzałoby to mieszkańcom dużych miast, a najbardziej małych miast i metropolii) i blokady kolei (48 proc.). Najmniej popularne byłoby wyłączenie transportu miejskiego, co mogłoby zaakceptować tylko 37 proc. respondentów.

Najwięcej przeciwników ma: wyłączenie transportu miejskiego (41 proc., przede wszystkim mieszkańcy metropolii i średnich miast), dalsze ograniczanie handlu (39 proc.) i blokada kolei (34 proc.). Najmniej Polaków byłoby przeciwnych nakazom przebywania w domu czy kontroli osób przebywających na kwarantannie (odpowiednio 15 i 14 proc.).

Zdecydowana większość Polaków ograniczyła też kontakty z innymi, żeby zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem. 90 proc. ankietowanych ograniczyło kontakty ze znajomymi i przyjaciółmi (szczególnie w metropoliach, najmniej w dużych miastach – 19 proc. tego nie zrobiło), 86 proc. z bliskimi (najczęściej w metropoliach, relatywnie najrzadziej w małych miastach), poza domownikami, a 68 proc. w pracy (14 proc. odpowiedziało negatywnie, to głównie osoby z małych, średnich i dużych miast).

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił we wtorek, jak informowaliśmy, nowe, ostrzejsze środki walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Władze zakazały zbierania się w grupach większych niż dwuosobowe. Od środy w Polsce będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” czy wykonywania pracy. Ponadto, w kościołach, w Mszach Św. i nabożeństwach będzie mogło brać udział do pięciu osób, nie licząc osób sprawujących liturgię lub obrzędy. Dotyczy to także pogrzebów. Ograniczenia te mają obowiązywać co najmniej do Wielkanocy. W związku z ograniczeniem przez rząd liczby osób uczestniczących w Mszach Św. do zaledwie kilku osób, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki zaapelował o uwzględnienie tego w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

