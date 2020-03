Ministerstwo Zdrowia: 927 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce – 12 ofiar śmiertelnych

W środę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wynosi 927. Do tej pory w kraju na skutek choroby COVID-19 śmierć poniosło 12 osób.

Jak czytamy w komunikacie ministerstwa w Polsce „mamy 26 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych”. Daje to łączną liczbę 927 przypadków. „Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu we Wrocławiu zmarły dwie osoby – 41-letni oraz 71-letni mężczyzna, którzy mieli choroby towarzyszące. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 927/12” – dodaje resort na swoim oficjalnym profilu na Twitterze.

Nowe przypadki zakażeń „dotyczą: 9 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego i lubelskiego, 3 osób z woj. zachodniopomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego, 2 osób z woj. podkarpackiego i 1 osoby z woj. małopolskiego”.

Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce odnotowano 4 marca. Jak informowaliśmy, polski „pacjent zero” został już wyleczony z choroby COVID-19. W zeszłym tygodniu opuścił szpital.

W czasie wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili nowe środki wdrażania generalnej kwarantanny. Od 25 marca w Polsce obowiązuje zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” czy wykonywania pracy. Podobnie jak w Niemczech w przestrzeni publicznej nie będzie można zbierać się w grupach większych niż dwuosobowe. Nie dotyczy to przebywania z rodziną we własnym domu. W kościołach, w nabożeństwach będzie mogło brać udział do pięciu osób. „Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer – odłóżmy na później” – zaapelował premier.

