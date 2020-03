Komunikat Konferencji Episkopatu Polski ws. nowych rządowych restrykcji. Wielki Tydzień bez publicznych liturgii

W związku z ograniczeniem przez rząd liczby osób uczestniczących w Mszach Św. do zaledwie kilku osób, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki zaapelował o uwzględnienie tego w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił we wtorek, jak informowaliśmy, nowe, ostrzejsze środki walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Władze zakazały zbierania się w grupach większych niż dwuosobowe. Od środy w Polsce będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” czy wykonywania pracy. Ponadto, w kościołach, w Mszach Św. i nabożeństwach będzie mogło brać udział do pięciu osób.

– Ograniczamy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, w mszach świętych do pięciu osób, nie licząc oczywiście osób sprawujących te obrzędy – kapłanów, albo osób, które uczestniczą np. w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych – powiedział podczas wspólnej konferencji z premierem minister zdrowia, Łukasz Szumowski. W komunikacie na oficjalnej stronie rządu również zachęca się do pozostania w domach i uczestnictwa w mszach św. za pośrednictwem mediów.

Niedługo później, do sprawy oficjalnie odniósł się Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (KEP), abp Stanisław Gądecki.

„W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (…). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia” – czytamy w komunikacie. Arcybiskup zachęcił przy tym wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

„Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach” – pisze przewodniczący KEP. Jednocześnie poinformował, że kolejny raz powierzając Polskę i wszystkich Polaków Panu Bogu naszą, poprosił przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, aby włączył Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać jutro w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie.

„W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących” – dodał abp Gądecki.

Zakaz gromadzenie się wprowadzony przez rząd będzie egzekwowany przez policję. Kara za niestosowanie się do tego przepisu może wynieść do 5 tys. zł. grzywny. Obostrzenia zawarte w nowy rozporządzeniu mają obowiązywać co najmniej do 11 kwietnia.

Blisko dwa tygodnie temu Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego, w którym biskupów diecezjalnych poproszono o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki przypomniał w dokumencie o dyspensie wydawanej przed biskupów diecezjalny od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, poprosił „o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu”.

Arcybiskup poprosił też kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30, bez udziału wiernych, odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Arcybiskup zaapelował także, aby wierni w tym samym czasie odprawiali w swoich rodzinach różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

