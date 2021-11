Ukrainiec organizował nielegalną imigrację. Grozi mu 8 lat więzienia

Do 8 lat pozbawienia wolności grozi 26-letniemu obywatelowi Ukrainy, podejrzanemu o organizowanie wspólnie z innymi osobami, nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej do Niemiec. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim, zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt – poinformowała policja w piątek.

Zatrzymanie 26-letniego obywatela Ukrainy miało miejsce 15 listopada bieżącego roku w Gubinie. Został on zatrzymany w pojeździe marki Volkswagen Passat razem z czterema obywatelami Egiptu, nielegalnie przebywającymi na terenie Polski.

Policja zebrała materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutu obywatelowi Ukrainy, związanego z organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do przywiezienia obywateli Egiptu na przejście graniczne Gubin/Guben. Dodatkowo jak się okazało, nie był to jego pierwszy przewóz osób, które nielegalnie chciały przekroczyć granicę do Niemiec. Policjanci wraz z aktami sprawy złożyli do prokuratury wniosek o tymczasowe zabezpieczenie volkswagena, który mógł być wykorzystywany jako narzędzie służące do popełnienia przestępstwa.

W czwartek sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim zastosował wobec 26-latka trzymiesięczny areszt. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Pod koniec października br. informowaliśmy, że sąd aresztował na 2 miesiące 24-letniego innego obywatela Ukrainy, który wiózł w porsche 11 obywateli Iraku nielegalnie przebywających w Polsce. Mężczyzna usłyszał zarzut pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Odpowie również za kierowanie autem bez uprawnień i przewożenie pięciu pasażerów powyżej dozwolonej liczby miejsc.

Minionej doby – w piątek – odnotowano 195 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymanych zostało 5 cudzoziemców. Wobec 82 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Za pomocnictwo zatrzymano 2 obywateli Ukrainy i obywatela Niemiec.

lubuska.policja.gov.pl / Kresy.pl