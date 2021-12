W stoczni w Petersburgu płonie okręt wojenny [+VIDEO]

W Stoczni Północnej w Petersburgu na korwecie budowanej dla rosyjskiej marynarki wojennej wybuchł pożar. Według ostatnich doniesień płomienie objęły już całą jednostkę.

Jak podaje agencja Interfax, w piątek wieczorem na korwecie „Prowornyj” budowanej w Stoczni Północnej w Petersburgu wybuchł pożar. Początkowo służby ratunkowe informowały, że ogień objął 80 metrów kwadratowych na górnym pokładzie. Później przekazano, że płomienie rozprzestrzeniły się na 800 metrów kwadratowych, czyli prawie na cały okręt.

W wyniku pożaru trzy osoby zostały poszkodowane, dwie z nich trafiły do szpitala. Według służb medycznych osoby hospitalizowane to strażacy.

Na okręcie nie było załogi, ponieważ jest on dopiero w budowie. Miał on zostać przekazany Flocie Oceanu Spokojnego w 2022 roku, ale obecnie podaje się, że „termin może się przesunąć”.

TASS podaje, że w gaszeniu ognia bierze udział 168 ludzi i 42 jednostki sprzętu.

As if the military situation in the region wasn't tense enough. Russian Navy's corvette Provorny (expected to be commissioned next year) caught fire at a shipyard in St Petersburg. Russian media report that there are many gas cylinders inside, so there is a high risk of explosion pic.twitter.com/OQ27qBcrVk

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) December 17, 2021