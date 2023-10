Pożar w wielkiej hucie aluminium w Rosji [+VIDEO]

W należącej do koncernu Rusal hucie aluminium w Krasnojarsku wybuchł pożar. Oficjalnie, powodem było zapalenie się transformatora.

Jak podała rosyjska, państwowa agencja TASS, w środę tuż przed 9:00 rano czasu lokalnego wybuchł pożar w hucie aluminium w Krasnojarsku na Syberii. Ogień zajął obszar około 50 metrów kwadratowych.

Według rosyjskich służb, ogień ugaszono około 12:30 czasu lokalnego. Nikt nie został ranny. Poinformowano, że zakład pracuje normalnie, natomiast przyczyna pożaru jest nieznana. Podano, że zapalił się transformator.

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia. Według niektórych relacji, przed tym, jak pojawił się ogień, rzekomo słychać było odgłos eksplozji.

Huta w Krasnojarsku należy do koncernu Rusal – największego producenta aluminium poza Chinami. Zakład ma moce produkcyjne, pozwalające wyprodukować rocznie milion ton aluminium.

An aluminum plant is on fire in Krasnoyarsk Russia

Before the fire, an explosion was heard at first. There is no information about the dead or injured.#Ukraine️ #war #russia #UkraineNews #siberia pic.twitter.com/FOfMRd8RWz

