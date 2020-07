W Rosji będą dożywotni senatorzy

Parlament Rosji rozpocznie prace nad ustawą ustanawiającą dożywotnie członkostwo w izbie wyższej – Radzie Federacji. W ten sposób implementuje do porządku prawnego niedawne zamiany konstytucyjne.

Na temat wpływu poprawek konstytucyjnych na Radę Federacji wypowiedziała się w środę jej przewodnicząca Walentina Matwijenko. „Co dotyczy prawa [byłego] prezydenta FR [Federacji Rosyjskiej] do stania się dożywotnim senatorem to to nie zachodzi automatycznie. Artykuł 95 konstytucji nie przewiduje automatycznej decyzji, ponieważ tam jest prawo odmowy. Dlatego także w ustawie trzeba będzie zapisać mechanizm tej poprawki [konstytucyjnej]. W pakiecie ustaw będzie przygotowywany i ten mechanizm” – słowa Matwijenko zacytowała agencja informacyjna Interfax.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przewodnicząca Rady Federacji odpowiedziała w ten sposób na pytanie kiedy status dożywotniego jej deputowanego otrzymał były prezydent Dmitrij Miedwiediew, będący jednym żyjącym byłem prezydentem Federacji Rosyjskiej. Pierwszy prezydent Borys Jelcyn zmarł w 2007 r. Natomiast Michaił Gorbaczow to były prezydent Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Przeforsowane przez rosyjskie władze w bieżącym roku poprawki konstytucyjne, które nabrały mocy po niedawnym ogólnorosyjskim głosowaniu w ich sprawie zakładają, że byli prezydenci mają prawo zostać dożywotnimi deputowanymi Rady Federacji. Dodatkowo poprawki zakładają, że prezydent będzie mógł mianować do 30 członków izby wyższej rosyjskiego parlamentu. Maksymalnie siedmiu deputowanych mogło będzie sprawować tę funkcję dożywotnio.

Najistotniejsza politycznie poprawka do rosyjskiej konstytucji została zakłada, że konstytucyjne ograniczenie sprawowania władzy prezydenckiej przez jedną osobę do dwóch kadencji nie obowiązuje prezydenta urzędującego w chwili wejścia w życie zmian w konstytucji oraz byłych prezydentów. Oznacza ona, że Władimir Putin będzie mógł po raz kolejny kandydować w wyborach prezydenckich. Wśród poprawek jest także wykreślenie słów „z rzędu” w odniesieniu do dwóch kadencji prezydenckich, które mogą być sprawowane przez tę samą osobę.

Zakaz posiadania obywatelstwa obcego dotyczy też gubernatorów, senatorów, deputowanych do Dumy Państwowej, premiera i wszystkich członków rządu, a także sędziów. Prezydent i inni wyżsi urzędnicy nie będą mogli posiadać rachunków bankowych w bankach poza Rosją.

Przyjęte zmiany obejmują także poprawkę zabraniającą oddania części terytorium Federacji Rosyjskiej innym państwom. Zabronione jest nawet propagowanie takie koncepcji. Jak komentowano, w ten sposób Władimir Putin chce zapewnić, by jego następcy nie oddali Japonii Wysp Kurylskich, a Ukrainie Krymu.

W projekcie zapisano, że Rosja jest prawnym następcą ZSRR. W rosyjskiej konstytucji ma być też odwołanie do Boga. Język rosyjski został określony mianem „języka narodu tworzącego państwo”. Małżeństwo zostało zdefiniowane jako związek mężczyzny i kobiety.

interfax.ru/kresy.pl