Snowden chce otrzymać rosyjskie obywatelstwo

Były współpracownik CIA od lat przebywający w Rosji Edward Snowden ogłosił zamiar ubiegania się o rosyjskie obywatelstwo.

Snowden, który znalazł w Rosji azyl po tym, jak w 2013 ujawnił program inwigilacji rozmów telefonicznych i poczty elektronicznej amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), w niedzielę ogłosił zamiar ubiegania się wraz z żoną o rosyjskie obywatelstwo .„Po latach rozłąki z rodzicami, moja żona i ja nie chcemy być oddzieleni od naszego syna. Dlatego w dobie pandemii i zamkniętych granic ubiegamy się o podwójne obywatelstwo Stanów Zjednoczonych i Rosji” – napisał na Twitterze Snowden.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That’s why, in this era of pandemics and closed borders, we’re applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e

— Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020