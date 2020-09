USA: Ujawniony przez Snowdena program inwigilacyjny NSA uznany został za niezgodny z prawem

Program inwigilacyjny Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) uznano za niezgodny z prawem, siedem lat po tym, jak został on ujawniony przez Edwarda Snowdena – poinformowało BBC.

Inwigilacyjne działania NSA na jaw wyszły w 2013 roku. W środę amerykański Sąd Apelacyjny orzekł, że przywódcy wywiadu, którzy publicznie bronili programu, kłamali. Snowden stwierdził, że czuje się teraz usprawiedliwiony.

Sędziowie orzekli, że nagrywanie i przechowywanie nagrań rozmów telefonicznych milionów Amerykanów bez wymaganego nakazu prokuratorskiego jest pogwałceniem ustaw o agencjach wywiadowczych i może także naruszać konstytucję.

„Nie sądziłem, że dożyję czasów, w których amerykańskie sądy będą potępiały agencję wywiadowczą swojego kraju za działania niezgodne z prawem, które ja ujawniłem” – napisał na Twitterze Edward Snowden, który w 2013 r. otrzymał azyl w Rosji. Stany Zjednoczone ścigają go za szpiegostwo i ujawnianie tajemnic państwowych. W zeszłym roku Snowden wyraził jednak chęć powrotu do kraju.

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA’s activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.

And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U

— Edward Snowden (@Snowden) September 2, 2020