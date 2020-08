Donald Trump rozważa ułaskawienie Edwarda Snowdena

Prezydent Donald Trump poinformował w sobotę, że rozważa ułaskawienie Edwarda Snowdena, byłego pracownika Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA – obecnie mieszkającego w Rosji – którego spektakularne przecieki wstrząsnęły amerykańskim wywiadem w 2013 roku.

Prezydent ujawnił swoje przemyślenia podczas wywiadu udzielonego New York Post, w którym powiedział o Snowdenie, że „jest wiele osób, które myślą, że nie jest traktowany sprawiedliwie” przez amerykańskie organy ścigania. Edward Snowden ujawnił na łamach prasy kilkaset tysięcy poufnych, tajnych i ściśle tajnych dokumentów NSA, co opisane zostało przez prasę jako największy wyciek danych informacji w historii USA.

Władze USA od lat chciały powrotu Snowdena do Stanów Zjednoczonych, aby stanął przed sądem karnym pod zarzutem szpiegostwa wniesionym w 2013 roku. Snowden uciekł ze Stanów Zjednoczonych i otrzymał azyl w Rosji po tym, jak w ujawnił tajne pliki organizacjom prasowym, które ujawniły rozległe krajowe i międzynarodowe operacje nadzoru przeprowadzone przez NSA.

Krótko po przeciekach Trump wyraził zgoła odmienne zdanie na temat działalności Snowdena, nazywając go „szpiegiem, którego należy stracić”.

ObamaCare is a disaster and Snowden is a spy who should be executed-but if it and he could reveal Obama’s records,I might become a major fan

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2013