Węgry zalegalizują pobyt Ukraińców z nieważnymi paszportami, ale procedura nie będzie dotyczyć nadania obywatelstwa.

Węgrzy wydadzą zezwolenie na pobyt obywatelom Ukrainy, których paszport utracił ważność, na czas trwania w kraju stanu wyjątkowego spowodowanego wojną oraz przez sześć miesięcy po jego zakończeniu.

Jest to efekt dekretu rządu węgierskiego z 14 czerwca. Przy wydawaniu zezwolenia na pobyt za ważny uważa się paszport zagraniczny obywatela Ukrainy, który utracił ważność. Zezwolenie na pobyt może zostać wydane, także w ciągu 6 miesięcy od zakończenia stanu wyjątkowego. Dekret nie obejmuje procedury uzyskania obywatelstwa węgierskiego.

W kontekście trwającej wojny na Ukrainie premier Viktor Orbán przed wyborami do Parlamentu Europejekiego udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że “byliśmy centymetry od wojny”. Jak mówił – „Kiedy zaczęła się wojna, kanclerz Niemiec powiedział, że wyślą tylko hełmy, a teraz widzimy na Ukrainie niemieckie czołgi i zachodnie myśliwce. Jesteśmy o centymetry od pojawienia się żołnierzy zachodnich lub amerykańskich na ukraińskiej ziemi” – zacytował portal About Hungary. Premier Węgier stwierdził, że niedzielne wybory do Parlamentu Europejskie mają znaczenie także w tej kwestii.

Orbán podkreślił konieczność wybrania do PE polityków sprzeciwiających się interwencji na Ukrainie. „Jesteśmy w ostatniej chwili, aby odwrócić ten marsz wojenny. Aby zatrzymać ten pociąg wojenny, potrzebujemy zmian w Brukseli, a następnie w Waszyngtonie. Musimy wybrać do Parlamentu Europejskiego przedstawicieli nastawionych na pokój” – zacytował About Hungary.

Premier Orbán skrytykował zachodnie i amerykańskie podejście do konfliktu na Ukrainie, sugerując, że ich przywódcom zależy na eskalacji wojny. „Wierzą, że Rosję można pokonać militarnie. Są zdeterminowani przystąpić do bezpośredniej konfrontacji militarnej z Rosją” – powiedział. Premier Węgier odróżnił to od stanowiska własnego rządu: „My nie chcemy wojny, oni chcą”.

unian.ua/Kresy.pl