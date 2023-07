Rosjanka wzywająca rosyjskich żołnierzy do poddawania się aresztowana

Młoda mieszkanka Togliatti trafi przed sąd pod zarzutem namawiania do dezercji i dołączania do oddziałów Rosjan walczących po stronie Ukrainy.

13 lipca Sąd Rejonowy w Samarze skierował 24-letnią Polinę Jewtuszenko do aresztu śledczego pod zarzutem przygotowania do zdrady stanu. W komunikacie prasowym sądu poinformowano wówczas, że dziewczyna „namówiła mieszkańca Samary do popełnienia zdrady stanu” – do wstąpienia do Legionu „Wolność Rosji”, domniemanej organizacji zbrojnej bazującej na Ukrainie, mającej kierować emigrantów z Rosji do walki z jej armią atakującą zachodniego sąsiada.

W poniedziałek portal Mediazona przytoczył dokładniejsze informacje jakie opublikował w swoim oświadczeniu wydział Federalnej Służby Bezpieczeństwa w obwodzie samarskim. Specsłużba nie podał nazwiska aresztowanej, ale dołączyła od oświadczenia zdjęcie z sądu z jej zamazaną twarzą. Widoczne są na nim włosy w podobnym niebiesko-fioletowym odcieniu, jaki miała Jewtuszenko na ostatnich zdjęciach na Instagramie, twierdzi Mediazona.

Według FSB aresztowana „namówiła mieszkańców obwodu, by wstąpili do organizacji terrorystycznej” – „jednostki strukturalnej Sił Zbrojnych Ukrainy”. Ten opis pasuje do Legionu Wolności Rosji. Ona sama, jak to określają służby specjalne, „prowadziła pracę propagandową”, „wysyłała materiały propagandowe, które tworzą pozytywny wizerunek” organizacji oraz „instrukcje dla rosyjskiego personelu wojskowego dotyczące poddania się” Siłom Zbrojnym Ukrainy.

Przytaczając inne medialne informacje Mediazona twierdzi, że ta sama zatrzymana 25 lipca została również oskarżona z paragrafu o podżeganiu do terroryzmu.

Jewtuszenko założyła profil na Instagramie w języku ukraińskim w październiku 2022 roku. Na osobistym blogu dziewczyna opowiadała o swoim życiu, swojej małej córeczce, zajęciach na siłowni i rysunkach. Dwukrotnie opublikowała zdjęcia banknotów 1000, 5000 i 500 rubli, na których napisano link do kanału Legionu Wolności Rosji. Na banknotach widniały także napisy „Pokój Ukrainie”, „Wolność Rosji”, „Nasze podatki poszły na wojnę” i „Z = swastyka”.

Kilka dni po rozpoczęciu mobilizacji w Rosji we wrześniu 2022 r. Jewtuszenko zamieściła informacje o poddających się rosyjskich żołnierzach. Opierał się on na zobrazowaniu działania specjalnego bota wzywającego rosyjskich żołnierzy do poddawania się.

zona.media/kresy.pl