Były dowódca wojsk separatystów aresztowany na Krymie

Były dowódca wojsk separatystów Igor Girkin, znany również pod pseudonimem Igor Striełkow, próbował dostać się na linię frontu i walczyć z Ukrainą, jednak został aresztowany przez Rosjan – poinformował w niedzielę Kyiv Independent.

Jak poinformował w niedzielę portal Kyiv Independent, były dowódca wojsk separatystów Igor Girkin, znany również pod pseudonimem Igor Striełkow, próbował dostać się na linię frontu i walczyć z Ukrainą – twierdzi Ołeksandr Żuczkowski, sojusznik Girkina.

Girkin, który rzekomo używał sfałszowanego paszportu wydanego w 2015 roku na nazwisko Siergieja Runowa, został aresztowany na Krymie.

Girkin, były oficer rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, był dowódcą wojsk separatystów w Donbasie, w 2014 roku dowodził zdobyciem Słowiańska. Od tego czasu stał się krytyczny wobec Putina, oskarżając go o niewłaściwe prowadzenie działań wojennych i odmowę przeprowadzenia mobilizacji.

Reporter The Kyiv Independent podał na swoim koncie w mediach społecznościowych: „rosyjski ekstremista, zbrodniarz wojenny, a od niedawna „analityk wojskowy” Igor Girkin (Striełkow) podobno był tak zdesperowany z powodu pozycji Rosji na Ukrainie, że zgolił wąsy i poszedł walczyć — ale został złapany na Krymie”.

Russian extremist, war criminal and, since recently, a „military analyst” Igor Girkin (Strelkov) has reportedly got so desperate about Russia’s positions in Ukraine that he shaved his mustache off and went off to fight himself — but was busted in Crimea.

That’s all, folks! pic.twitter.com/nqyjfcg8HY

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 13, 2022