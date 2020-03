Rosja wyśle Stanom Zjednoczonym pomoc medyczną

Władimir Putin zaproponował Donaldowi Trumpowi wysłanie pomocy medycznej dla ogarniętych epidemią koronawirusa Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent zaakceptował tę ofertę, a samolot z darami może wylecieć do USA jeszcze we wtorek – podaje agencja Reutera powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Putin złożył swoją propozycję podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem. Według słów Pieskowa amerykański prezydent „z wdzięcznością” przyjął rosyjską ofertę.

Samolot ze sprzętem medycznym i ochronnym dla USA może wylecieć z Rosji jeszcze dzisiaj. We wtorek odbywały się techniczne uzgodnienia i przygotowanie do wylotu samolotu. Rzecznik Kremla poskarżył się, że w trakcie uzgodnień Rosjanie odnieśli wrażenie, że „niektóre osoby” po stronie amerykańskiej ociągały się z realizacją woli prezydentów.

Ze słów Pieskowa wynika, że Putin zasugerował Trumpowi, że gdy „amerykańscy producenci sprzętu medycznego i materiałów nabiorą tempa”, odwzajemnią się Rosji pomocą, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Rozmowa Trumpa i Putina dotyczyła też sytuacji na rynku ropy naftowej, której cena jest najniższa od 17 lat. Według Waszyngtonu obaj przywódcy zgodzili się co do ważności ustabilizowania globalnych rynków energii. Jak podaje Reuters, komunikat ten wstrzymał we wtorek spadek cen ropy.

Rosja wysłała już pomoc medyczną do ogarniętych epidemią COVID-19 Włoch. Jak pisaliśmy, po rozmowie premiera Włoch Giuseppe Conte z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, rosyjskie ministerstwo obrony dostało rozkaz przygotowania pomocy dla najbardziej dotkniętego koronawirusem kraju w Europie. W ciągu dwóch dni Rosjanie wysłali do Włoch kilkanaście samolotów z lekarzami i pomocą medyczną. Akcję mocno nagłośniono podkreślając, że pomoc trafia do kraju, który w ramach UE wspiera antyrosyjskie sankcje. Wkrótce potem włoski dziennik La Stampa podał, że „osiemdziesiąt procent rosyjskich zapasów jest kompletnie bezużyteczna, lub ma małą przydatność” a pomoc udzielona Włochom jest tylko pretekstem do prowadzenia swojej polityki międzynarodowej. Ambasador Rosji we Włoszech nazwał te doniesienia „efektem zepsutego umysłu”.

