Irański dron zestrzelony koło bazy USA w Syrii

Amerykanie podali, że zestrzelili dron produkcji irańskiej, który prowadził rozpoznanie w rejonie bazy wojskowej Conoco w północno-wschodniej Syrii.

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu. Według komunikatu Dowództwa Centralnego sił zbrojnych USA (CENTCOM), Amerykanie zestrzelili dron produkcji irańskiej, który prowadził rozpoznanie w rejonie amerykańskiej bazy wojskowej Conoco w północno-wschodniej Syrii.

„W dniu 14 lutego, około 14:30 czasu lokalnego, siły amerykańskie w Syrii przechwyciły i zestrzeliły bezzałogowy statek powietrzny produkcji irańskiej, próbujący prowadzić rekonesans Stanowiska Wsparcia Misji Conoco, bazy patrolowej w północno-wschodniej Syrii” – głosi oficjalny komunikat CENTCOM.

Amerykanie opublikowali też fotografie, mające przedstawiać zestrzelenie drona. Na jednym z nich widać lecący bezzałogowiec, a na drugim rezultat trafienia.

&nb

On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2023