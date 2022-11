Rosja tłumaczy uderzenia na ukraińską infrastrukturę

Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że koszty obsługi polskiego długu publicznego rosną najszybciej w całej Unii i w 2024 r. wyniosą ponad 105 mld zł. "To oznacza, że będą one aż 3,5-krotnie wyższe niż jeszcze w 2020 r." - podkreśla Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR, cytowany w piątek przez portal Money.pl.

Ekonomista podkreśla, że w relacji do PKB koszty obsługi długu wzrosną do 3 proc. PKB. Tymczasem jeszcze niedawno było to ok. 1 proc. PKB. "Rząd przejadł tę przestrzeń na obsługę długu publicznego, bo uwierzył, że stopy procentowe będą wiecznie niskie" - uważa.