Rosja oczekuje, że NATO wycofa się z obietnicy członkostwa dla Ukrainy

Bundestag wybrał w środę Olafa Scholza (SPD) na nowego kanclerza Niemiec - podaje agencja Reuters. Scholz odebrał akt nominowania z rąk prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Wrócił następnie do parlamentu, aby złożyć przysięgę. Nowy rząd Niemiec jest tworzony przez koalicję trzech partii: SPD, Zielonych i FDP. Zakończyło to 16-letnie rządy Angeli Merkel.

