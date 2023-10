Występując w Rosji na III Międzynarodowej Olimpiadzie Bezpieczeństwa Finansowego jej przywódca przedstawił swoją interpretację systemu światowego.

„Świat stopniowo pozbywa się dyktatury takiego modelu finansowo-gospodarczego, którego celem jest jedynie wpędzenie w długi, zniewolenie, przekształcenie w kolonie gospodarcze i pozbawienie całych regionów świata środków do rozwoju” – słowa Władimira Putina zacytowała w środę agencja informacyjna TASS.

Według niego większość państw świata sprzeciwi się tego rodzaju systemowi światowemu. „Dlatego proces budowania wielobiegunowego porządku świata, bardziej demokratycznego, uczciwego i sprawiedliwego dla większości ludzkości, jest po prostu nieunikniony, historycznie konieczny” – powiedział rosyjski przywódca.

Putin deklarował wolę stworzenia mocnych podstaw gospodarczych dla nowego porządku światowego. Twierdził przy tym, że nowoczesne technologie dają nowe możliwości zarówno obywatelom, jak i biznesowi, pozwalają państwu tworzyć i wspierać instytucje publiczne i finansowe odzwierciedlające nową rzeczywistość wielobiegunowego świata oraz rozwijać wygodniejsze i bezpieczniejsze międzynarodowe systemy płatności, w czym zawierała się wyraźna sugestia rezygnacji z tych wypromowanych przez blok zachodni, jak SWIFT.

Rozpowszechnianie się takich technologii stawia według Putina zasadniczo nowe wyzwania w zakresie zapobiegania nowym zagrożeniom. Przekonywał on uczestników imprezy na jakiej występował, że pozwala ona na zdobycie umiejętności, na które jest zapotrzebowanie dziś i jutro w zakresie bezpieczeństwa informacji i zwalczania cyberprzestępczości, a także ogólnie podnosi poziom wiedzy finansowej i prawnej. Putin wyraził pewność, że tak doświadczeni specjaliści są potrzebni nie tylko państwu, ale także dużym korporacjom, a także małym firmom z branży zaawansowanych technologii i start-upom.

Rosyjski przywódca zapewnił, że władze zapewnią “wszechstronne wsparcie” młodemu pokoleniu. „Będziemy nadal rozwijać krajowy system edukacji, w oparciu o strategiczne interesy kraju, zadania osiągnięcia suwerenności technologicznej, przywództwo w kluczowych obszarach, aby kształcić nasze kadry, przede wszystkim matematyków, inżynierów, programistów, ludzi, bez których żadna sztuczna inteligencja nie może się obejść”.

Zwracając się do zebranych, Putin powiedział, że w ubiegłym roku w Klubie Dyskusyjnym Wałdaj doszło do stworzenia obiecujących międzynarodowych platform finansowych przyszłości, systemów płatności finansowych przyszłości, zlokalizowanych poza jurysdykcjami krajowymi, a przez to bezpieczniejszych, bardziej niezawodnych, zdolnych do odejścia od władzy określonych walut narodowych, w szczególności dolara, a tym samym od nieuczciwych wpływów zewnętrznych. Putin podkreślił, że takie mechanizmy są aktywnie tworzone i rozwijają się, a pomiędzy różnymi państwami rośnie wolumen rozliczeń w walutach narodowych.

tass.ru/kresy.pl