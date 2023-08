Putin: proces odchodzenia od dolara w krajach BRICS jest nieodwracalny

Zdaniem prezydenta Rosji, Władimira Putina, proces odchodzenia od dolara w gospodarkach krajów BRICS jest nieodwracalny, a obecnie nabiera tempa.

Rosyjski prezydent wypowiedział się na ten temat we wtorek podczas forum biznesowego krajów BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA).

„Zrównoważony, nieodwracalny proces de-dolaryzacji naszej gospodarki nabiera tempa, wraz z wysiłkami podejmowanymi na rzecz wypracowania skutecznych mechanizmów wzajemnych rozliczeń, jak również kontroli monetarnej i finansowej” – powiedział Putin, występując za pośrednictwem łącza wideo.

Dodał, że udział dolara w rozliczaniu transakcji importu i eksportu w obrębie krajów BRICS spada. „W ubiegłym roku wyniósł tylko 28,7 proc.” – zaznaczył.

Putin zapowiedział też, że podczas szczytu z udziałem przywódców krajów BRICS zostanie szczegółowo omówionych wiele kwestii związanych z przejściem na waluty narodowe we wszystkich obszarach współpracy gospodarczej.

Ponadto, prezydent Rosji ogłosił, że jego kraj osiągnie neutralność węglową do 2060 roku, poprzez uzyskanie dostępu do „taniej i czystej energii”.

„Różne technologie mogą ułatwić osiągnięcie celów klimatycznych. Są wśród nich takie, które są używane od długiego czau, takie jak energetyka jądrowa, energetyka wodna, paliwo gazowe” – dodał Putin.

Z kolei pod koniec czerwca Etiopia wystąpiła z prośbą o przystąpienie do grupy BRICS, która skupia Rosję, Brazylię, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki. W ubiegłym roku Argentyna również wyraziła chęć dołączenia do tego grona. Wszystkie kraje należące do BRICS utrzymują ekonomiczne relacje z Rosją i pozostają neutralne wobec konfliktu na Ukrainie. Do tego formatu współpracy chcą dołączyć także Iran, Arabia Saudyjska i Algieria.

Tass / Kresy.pl