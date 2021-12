Prezydent Tatarstanu gotowy na rezygnację ze swojego tytułu

Szef władz wykonawczych Tatarstanu przestanie być tytułowany prezydentem. Rustam Minnichanow zadeklarował, że podporządkuje się nowej rosyjskiej ustawie.

Agencja informacyjna RIA Nowosti przypomniała, że 21 grudnia prezydent Władimir Putin podpisał ustawę o nowej organizacji władz i administracji publicznej w Rosji. Jednym z jej regulacji jest to, że Putin pozostanie jedynym urzędnikiem z tytułem prezydenta w Federacji Rosyjskiej. Sprawę skomentował szef władz wykonawczych Republiki Tatarstanu Rustam Minnichanow.

„Ustawa została już przyjęta, stanowisko naszego parlamentu było znane. Wiadomo, że istnieją ustalone historycznie rzeczy, które są. Musimy być w stanie słuchać siebie nawzajem” – powiedział przywódca Tatarstanu – „Jasne jest, że prawo zostało uchwalone, a my jesteśmy ludźmi praworządnymi. Ale tak się złożyło, że naszego głosu nie wysłuchali”.

„Prawdopodobnie gdyby tenże [przewodniczący Komitetu Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego Andriej] Kliszas przyjechał do naszego parlamentu, spotkałby się, wyjaśnił, opowiedział, myślę, że stanowisko byłoby nieco inne” – podkreślił Minnichanow.

Przyjęta niedawno przez rosyjski parlament ustawa o organizacji władzy publicznej w subiektach Federacji Rosyjskiej ujednoliciła systemy władz subiektów Federacji Rosyjskiej oraz dodatkowo centralizowała władzę w tym państwie, udzielając władzom centralnym kolejnych kompetencji ingerowania w proces zarządzania regionami. W ramach tego ujednolicenie zakazano szefom administracji regionów, także republik narodowościowych, posiadania tytułu prezydenta.

Projekt ustawy od początku wzbudzał protesty elit Republiki Tatarstanu. Jej przedstawiciele byli jedynymi parlamentarzystami w ramach prokremlowskiej „Jednej Rosji”, którzy zagłosowali w Dumie przeciwko projektowi ustawy.

W skład Rosji wchodzą 22 republiki narodowościowe. W zasadzie nie miały one kompetencji większych niż pozostałe subiekty federacji, poza sferami kultury i oświaty, związanymi z potrzebami autochtonicznych, tytularnych narodów tych republik. Tatarstan jest jednak odrębnym przypadkiem. Władze radzieckiego Tatarstanu ogłosiły suwerenność swojej republiki jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego, choć nie był on republiką związkową, subiektem federacji jaką był ZSRR, lecz republiką autonomiczną w ramach rosyjskiej republiki związkowej (RFSRR). W pierwszych latach po rozpadzie ZSRR był w Tatarstanie nurt domagający się całkowitego zerwania z Moskwą. W 1994 r. zawarto formalną umowę regulującą jego stosunki z Moskwą, która określiła Tatarstan jako „państwo stowarzyszone z Federacją Rosyjską”. Dopiero w 2000 roku republika formalnie stała się częścią Rosji. Jest jednym z jej głównych naftowych zagłębi co daje Tatarstanowi silne podstawy ekonomiczne.

W Federacji Rosyjskiej żyje 5,3 mln Tatarów co oznacza, że są drugą pod względem liczebności grupą narodową w kraju po Rosjanach. W swojej republice Tatarzy stanowią 53 proc. ludności, a Rosjanie prawie 40 proc. W związku z dążeniem władz rosyjskich do odebrania językowi tatarskiego statusu języka nauczanego obowiązkowo w szkołach republiki pod wpływem protestów etnicznych Rosjan, doszło z kolei do protestów społecznych ludności tatarskiej. Skomplikowane pozostają także relacje Tatarów z sąsiednią Republiką Baszkortostanu, której władze są oskarżane o baszkirizację Tatarów zamieszkujących północno-wschodnie rejony tej republiki.

