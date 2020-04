Ponad tysiąc nowych przypadków COVID-19 w Rosji w ciągu ostatniej doby

W ciągu ostatniej doby w Rosji zanotowano najwyższy wzrost liczby osób zarażonych koronawirusem od początku epidemii. Po raz pierwszy liczba wykrytych przypadków infekcji wzrosła o ponad tysiąc.

Rosyjski sztab kryzysowy do walki z koronawirusem podał we wtorek, że w ciągu ostatniej doby w Rosji wykryto 1154 przypadki infekcji wirusem SARS-CoV-2. Tym samym liczba zainfekowanych wzrosła do 7497.

Większość nowych przypadków COVID-19 wykryto w stolicy kraju – 697. W Moskwie, która jest epicentrum epidemii w Rosji, liczba zarażonych wzrosła do 5181.

W ciągu ostatniej doby zmarło 11 zarażonych osób, a od początku epidemii – 58.

Podano również dane o liczbie osób wyleczonych. W całym kraju w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 88 ludzi, z czego 16 w Moskwie. Od początku epidemii wyleczono 494 osób.

Wieronika Skworcowa, szefowa Federalnej Agencji Biomedycznej (FMBA) powiedziała we wtorek w wywiadzie dla kanału „Rossija 24″, że przy zwiększonej liczbie testów krzywa zachorowań w Rosji może spłaszczyć się za około 10-14 dni. „Jeśli zwiększymy liczbę testów, to według najlepszych grup prognostycznych, składających się z matematyków i biologów, potrzebujemy około 10-14 dni, aby dotrzeć do spłaszczenia tej infekcji. Następnie zatrzymamy się na trochę czasu i pójdziemy w przeciwnym kierunku” – mówiła Skworcowa. Jej zdaniem może do tego dojść dopiero w połowie czerwca.

Kresy.pl / Interfax