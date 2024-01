Były wiceminister wiązany z aferą wizową zatrzymany

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra W. podejrzanego o stworzenie systemu szybkiego wydawania wiz w zamian za dodatkowe opłaty.

CBA podało w środę informację o zatrzymaniu Piotra W. na swojej stronie internetwej. Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Lublinie. Były wiceminister podejrzany jest o składanie obietnic udzielenia korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń na pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polski dla cudzoziemców, a także bezprawne wywieranie wpływu na przebieg procedury wydawania przedmiotowych pozwoleń przez osoby pełniące funkcje publiczną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Zatrzymany otrzymał również zarzuty za podejmowanie nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyspieszenia procedur wizowych oraz udostępnienie osobie nieuprawnionej informacji objętych tajemnicą służbową. CBA podaje, iż Piotr W. został zatrzymany na terenie województwa mazowieckiego.

We wrześniu 2023 r. Piotr W. stracił stanowisko wiceszefa MSZ. Wkrótce potem do mediów wyciekły informacje na temat powodów tego ruchu ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Według nich Departament Konsularny MSZ miał, za przyczyną W., naciskać na placówki w państwach Azji i Afryki, by wydawały więcej wiz. Tłumaczono to między innymi potrzebami biznesu polskiego, mającego narzekać na niedobory siły roboczej.

Według części mediów wydawane pod naciskiem wiceministra W. w praktyce posłużyły niektórym migrantom do przedostania się do Ameryki, co stowrzyło ryzyko utworzenia kanału migracji do USA.

W tym kontekście przypominano, że to właśnie Piotr W. stał za kontrowersyjnym projektem rozporządzenia w sprawie ułatwienia wjazdu do Polski imigrantom z ponad 20 krajów. Po ujawnieniu sprawy przez media rząd PiS wycofał się z tego projektu.

Przypomnijmy, że w kwietniu zeszłego zwracaliśmy uwagę, że MSZ, w którym pracował wówczas Wawrzyk, chce przyspieszyć też procedury związane z zatrudnianiem w Polsce pracowników sezonowych z Azji i z Afryki. Ma temu służyć stworzenie polskiego konsulatu w Bangladeszu i więcej pracowników w konsulacie w Indiach.

cba.gov.pl/kresy.pl