Tłumy pod parlamentem Armenii – protestujący uważają, że Paszynian chce oddać Górski Karabach [+VIDEO/LIVE]

W Erywaniu protestują obywatele uważający, że premier Armenii Nikoł Paszynian nie potrafi oprzeć się atakującemu Azerbejdżanowi.

Na portalach społecznościowych pojawiły się w środę wieczorem pogłoski o tym, że premier Paszynian miał oświadczyć, że gotów jest podpisać porozumienie w sprawie integralności terytorialnej Azerbejdżanu, tym samym całkowicie wycofać poparcie dla wywalczonej przez Ormian Republiki Arcachu, która od trzech dekad funkcjonuje w Górskim Karabachu, na terenie uznawanym międzynarodowo za część Azerbejdżanu. Brak jednak oficjalnych źródeł dla tej informacji. Sam Paszynian wypowiedział się w sposób kwestionujący pogłoski.

„Szanowni Rodacy, apeluję, abyście nie ulegali manipulacji. Ani jeden dokument nie został podpisany i nie zostanie podpisany. To sabotaż informacyjny prowadzony przez nieprzyjazne siły zewnętrzne w celu przełamania oporu państwa” – premier Armenii napisał na swojej stronie na Facebooku.

Cytujący ją portal News.am przytoczył jednak także wcześniejszą wypowiedź Paszyniana na forum krajowego parlamentu – „Chcemy podpisać dokument, w wyniku którego zostaniemy skrytykowani, wyklęci, nazwani zdrajcami, ludzie mogą nawet zdecydować się na odsunięcie nas od władzy, będziemy wdzięczni, jeśli w efekcie Republika Armenii będzie miała obszar 29 800 kilometrów kwadratowych otrzyma trwały pokój i bezpieczeństwo. Jestem bardzo jasny, że podpiszę rozwiązanie, które to zapewni. I nie interesuje mnie, co się ze mną stanie, interesuje mnie, co stanie się z Republiką Armenii”.

Prawdopodobnie właśnie ten cytat jest podstawą przekonania przeciwników Paszyniana o tym, że jest on gotowy na oddanie całego Górskiego Karabachu pod kontrolę Azerbejdżanu.

W związku z tym pod gmachem parlamentu na Alei Bargamiana zgromadziły się tłumy obywateli. Atmosfera jest gorąca. Tłum napiera na ogrodzenie. Protestujący są także u wejścia do kancelarii rządu.

The flow of people on Baghramyan Avenue does not stop. They demand the resignation of the government.

During this time, Pashinyan is trying to comment on his statements live. pic.twitter.com/PYbs5CG1O3

— 301🇦🇲 (@301arm) September 14, 2022