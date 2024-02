Ukraiński sportowiec zginął w Niemczech w starciu dwóch grup imigranckiej młodzieży

W Niemczech na skutek odniesionych ran zmarł 17-letni uchodźca z Ukrainy. Jak podała ukraińskie federacja koszykarska, to obiecujący sportowiec Władimir Jermakow.

Jermakow zginął w sobotni wieczór w mieście Oberhausen w Nadrenii Północnej-Westfalii. Portal Svoboda.org, powołując się na miejscowe źródła policyjne, podał, że do śmierci Jermakowa doszło na placu Willy’ego Brandta przed miejscowym dworcem centralnym. Otrzymał ciosy nożem w ramach starcia dwóch grup młodzieży.

Jermakow wraz z kolegą z klubu sportowego podróżował tego dnia z centrum handlowego CentrO na dworzec, skąd pociągiem chłopcy mieli udać się do swojego miejsca zamieszkania w Dusseldorfie. W autobusie jadącym do centrum Oberhausen doszło do słownej sprzeczki. Nie podano, co było jej przyczyną. Z informacji śledczych wynika, że ​​po wyjściu młodych ludzi na przystanek autobusowy doszło do bójki, podczas której jeden z napastników użył broni białej.

Jermakow zmarł następnie w czasie operacji mającej uratować jego życie. Jego kolega z drużyny, 18-letni Artiom Kozaczenko, odniósł obrażenia zagrażające życiu i pozostaje w szpitalu. Poważnie ranne zostały jeszcze dwie inne nastolatki obecne na miejscu zdarzenia: 14-letnia Syryjka i 13-letnia dziewczyna pochodzenia libańskiego posiadająca obywatelstwo niemieckie.

Po ataku podejrzani opuścili miejsce zdarzenia. W niedzielę rano komisja ds. zabójstw policji w Essen poinformowała, że ​​zidentyfikowano i aresztowano dwóch nastoletnich podejrzanych. Informowano o 15-letnim obywatelu Niemiec pochodzenia tureckiego z miasta Gelsenkirchen i 14-letnim obywatelu Niemiec pochodzenia greckiego z miasta Herne. Podejrzanych udało się zidentyfikować dzięki kamerom monitoringu.



Zdaniem śledczych obaj podejrzani są dobrze znani policji ze względu na wcześniejszą działania. 15-letni uczeń był kilkakrotnie aresztowany na podstawie podejrzeń o spowodowanie obrażeń ciała i kradzież. Sąd nakazał już jego aresztowanie jako podejrzanego o popełnieni “morderstwa i niebezpiecznego uszkodzenia ciała”. 14-latek został zwolniony i przekazany rodzicom – Svoboda.org podaje informacje, że podejrzenia wobec niego nie potwierdziły się.

Jermakow grał w klubie koszykarskim Art Giants Düsseldorf. W poniedziałek klub zamieścił w mediach społecznościowych wpis: „Aby uniknąć wojny w kraju swoich narodzin, Władimir przybył w lipcu 2023 r. do Düsseldorfu, gdzie znalazł swoją nową ojczyznę. Władimir zapracował sobie na szacunek trenerów, kolegów z drużyny i przyjaciół. Młody człowiek , pełen radości życia, dążenia do osiągnięć sportowych.”

svoboda.org/kresy.pl